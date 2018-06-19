Son anketler: 24 Haziran yaklaşırken son seçim anketlerine göre sonuçlar neler?

24 Haziran'da hem milletvekili hem de cumhurbaşkanı seçilecek. Son seçim anketi sonuçlarına göre seçimler ikinci tura kalıyor. Adım adım 24 Haziran seçimleri yaklaşıyor ve vatandaşlar son anketlere göre yaklaşan seçimlerin nasıl sonlanacağını merak ediyor. İşte son anketler...

Son seçim anketi sonuçlarına göre seçimler ikinci tura kalıyor. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oy oranları ise neredeyse eşit. 24 Haziran'da hem milletvekili hem de cumhurbaşkanı seçilecek. Mediar Araştırma’nın son anketine göre ilk turda yüzde 50+1’i bulamayan Erdoğan’ın ikinci turdaki rakibiyse yüzde 22,20 Muharrem İnce oluyor. Remses Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre ise ittifakların oyları eşit.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OYLARI DÜŞÜŞTE

Metropoll araştırma şirketinin ‘Türkiye’nin Nabzı Mayıs’18’ anketine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın görev onayı yüzde 46.3’e düştü. Anketten çıkan sonuç: AKP seçmeni iki konuda rahatsız.

Cumhuriyet Gazetesi’nin aktardığı habere göre;

Ankete göre Erdoğan AKP seçmeninin yüzde 89.2'sinin onayını alırken, MHP seçmenininse sadece yüzde 30'unun onayını alabildi.

AKP ile MHP 24 Haziran'daki seçimler için ‘cumhur ittifakı'nı kurdu. İttifakın cumhurbaşkanı adayıysa Erdoğan.

Erdoğan'ın görev onayı 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması sonrası yüzde 67.6'ya çıkmış, bu oran 16 Nisan referandumunda yüzde 52.4 seviyesine inmişti.

Aynı araştırmaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev onayıysa geçtiğimiz aya göre yüzde 1.6 artarak yüzde 25 oldu.

Kılıçdaroğlu kendi partisinin seçmeninden yüzde 67.7 düzeyinde onay alırken, HDP seçmeninden yüzde 16.5, diğer partilerden yüzde 24.5 onay aldı.

SON ANKETLER NE DİYOR?

Mediar Araştırma'nın son anketine göre ilk turda yüzde 50+1'i bulamayan Erdoğan'ın ikinci turdaki rakibiyse yüzde 22,20 Muharrem İnce oluyor. Remses Araştırma Şirketi’nin yaptığı ankete göre ise ittifakların oyları eşit. İşte son anket sonuçlarına göre partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları…

Ankara merkezli Remres Araştırma Şirketi; 24 Haziran seçimleri için 17-23 Mayıs tarihleri arasında yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre; ilk turda AKP, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile CHP, İYİ Parti ve Saadet'in oluşturduğu Millet İttifakı sandıktan başa baş çıkıyor ve seçimler ikinci tura yani 8 Temmuz'a kalıyor. İkinci turda da sonuç değişmiyor. Araştırmanın sonuçlarına göre ‘Kimin başkan olacağını' yüzde 9'luk ‘kararsız' kitle belirleyecek. İşte 24 Haziran seçimleri için son anketten rakamlar…

AKP MECLİSTEKİ ÇOĞUNLUĞU KAYBEDİYOR

Mediar Araştırma Şirketi’nin son anketine göre; “24 Haziran seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz” sorusuna, araştırmaya katılanların 39.61’i AKP, 22.61 CHP, 17.60 İYİ Parti, 11.39’u HDP, 5.31’i MHP, 2.29’u Saadet Partisi ve 0.49’u Vatan Partisi olarak yanıt verdi. Bu araştırmaya göre, 24 Haziran seçimleri sonrasında AKP Meclis’teki çoğunluğunu kaybediyor.

Cumhurbaşkanlığın konusunda ise araştırmaya katılanların, yüzde 43.50’si Tayyip Erdoğan, 22.20’si Muharrem İnce, 19.31’i Meral Akşener, 12.79’u Selahattin Demirtaş, 1.61’i Temel Karamollaoğlu ve 0.60’ı Doğu Perinçek olarak yanıt verdi. Bu araştırmaya göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce kalıyor.