Son Dakika… 12 ülkeye büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı büyükelçilikler ile rektör atamalarına ilişkin kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararlarıyla 10 ülkenin büyükelçisi merkeze alınırken, yerlerine yeni isimler atandı. Ayrıca, 2 ülkenin daha Türkiye Cumhuriyeti nezdinde büyükelçiliklerine atama yapıldı.

Buna göre, Gine Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hatice Nur Sağman, Litvanya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Aydan Yamancan, Arjantin Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Meral Barlas, Norveç Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Esat Şafak Göktürk, Peru Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ferda Akkerman, Cibuti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sadi Altınok, Kanada Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Selçuk Ünal, Kongo Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Can İncesu, Malta Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Başak Türkoğlu ve Uganda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp merkeze alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre büyükelçi atanan 12 ülkenin listesi şöyle; – Kanada Büyükelçiliği’ne Kerim Uras

– Arjantin Büyükelçiliği’ne Şefik Vural Altay

– Norveç Büyükelçiliği’ne Fazlı Çorman

– Lüksemburg Büyükelçiliği’ne Fazilet Dağcı Çığlık

– Malta Büyükelçiliği’ne Kerem Ahmet Kıratlı

– Uganda Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Fikret Kerem Alp

– Kongo Büyükelçiliği’ne Serhan Ali Yiğit

– Gine Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen

– Litvanya Büyükelçiliği’ne Gökhan Turan

– Peru Büyükelçiliği’ne Ali Rıza Özcoşkun

– Cibuti Büyükelçiliği’ne Salim Levent Şahinkaya

– Burundi Büyükelçiliği’ne Serap Ataay Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4. maddeleri gereğince uygun görüldü. Ayrıca, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörliğü’ne 2547 sayılı Kanun'un 13. ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Prof. Dr. İhsan Yaşar Hacısalihoğlu atandı. İHA

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