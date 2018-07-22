Son dakika… Meral Akşener istifa etti, İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor

İYİ Parti kaynaklarından gelen son dakika haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel başkanlık görevinden istifa etti. Parti içi tartışmalar karşısında rest çeken İYİ Parti lideri Meral Akşener partinin olağanüstü kongreye gitmesini istedi ve sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Gelen son dakika haberine göre İYİ Parti olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Yapılacak olağanüstü kongrede Meral Akşener, yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen parti çalıştayında, bazı partililerin Akşener’i eleştirmesi sonrası alınan istifa ve seçimli olağanüstü kongre kararının en fazla 45 gün içerisinde hayata geçirilmesi bekleniyor.



AKŞENER’DEN İLK AÇIKLAMA

Akşener yaptığı açıklamada, “Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.

“SORUMLULUK BANA AİT”

Meral Akşener’in istifa ve 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili olarak, “Bu seçim sonuçları beklediğimiz sonuçlar değil. Sorumluluk bana ait” açıklamasını yaptığı bildirildi.



BİR AY İÇERİSİNDE YAPILACAK

Parti kurucularından Ahat Andican konuyla ilgili olarak, “Seçim sonrası bir güven tazelemesi olacak. İYİ Parti bir ay içerisinde olağanüstü kongreye gidiyor” dedi.

“KONGRE ÇAĞRISI YAPTI”



İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lüftü Türkkan istifa ve olağanüstü kongre kararıyla ilgili olarak, “Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon'daki çalıştayımızın son gününde, seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı” açıklamasını yaptı.

“CESARET EDECEK, ADAY OLACAK BAŞKA KİŞİNİN OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise “Cuma gününden beri yapılan toplantının içerisindeyim. 3 temel konuda masalarda 14-15 kişilik gruplar görüşlerini ifade etti. Her masa kendi seçtiklerini bülten haline getirdi. Sunucu eşliğinde hangi konundan ne kadar çok bahsedildiği yüzeysel olarak anlatıldı” dedi.

Aydın, “Eleştiriler de oldu. Seçimden yeni çıkan partinin yüzde 10 ile çıktığını ve devlete karşı, güçlü partiye karşı başarılı olduğunu beyan eden de oldu. Olağanüstü kongre açıklamalarında bulundular. Aday olmayı düşünecek kimse yok. Cesaret edecek, aday olacak başka kişinin olabileceğini düşünmüyorum” diye konuştu.

Bu arada, alınan bu kararın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 18.45 sıralarında otelden ayrıldı.

ÖZDAĞ VE ÇIRAY’DAN KONGRE AÇIKLAMASI

Ümit Özdağ, “Sayın Meral Akşener İYİ Partı genel başkanıdır ve önümüzdeki kongreden de genel başkan olarak çıkacaktır. Öte yandan Sayın Akşener’in kongre kararı parti içi demokrasi konusunda diğer partilere örnek olmalıdır” dedi.

Aytun Çıray ise, “Kendisi kararını söyledi. Ancak gerekirse delegeler iradesini ortaya koyar ve Sayın Meral Akşener’i aday gösterir. İYİ Parti’nin ve İYİ Partililerin Meral Akşener dışında bir lider ihtiyacı veya arayışı yoktur. (@iyiparti )” şeklinde bir açıklama yaptı.