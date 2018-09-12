SON DAKİKA: Antalya’da deprem! Antalya depreminin büyüklüğü 5.3!

Akdeniz Bölgesi sallanmaya devam ediyor, Antalya açıklarında bu sabah meydana gelen deprem 5.3 olarak ölçüldü ve yerin 13.8 KM derinliğinde meydana geldi. Dün 4,8 büyüklüğünde depremle sarsılan Akdeniz Bölgesi’nde bu sabah yine bir deprem meydana geldi. Sabah 9:21 sularında meydana gelen deprem korku ve paniğe neden oldu.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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