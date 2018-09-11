Son Dakika… Antalya’da 4,8 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Antalya'nın tamamında ve Burdur ile Isparta'nın Antalya sınırındaki ilçelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil DurumYönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) aktardığı bilgiye göre, Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 02.02'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 47 kilometre derinlikte gerçekleşen ve yaklaşık yarım dakika süren deprem kısa süreliğine paniğe neden oldu. Deprem, Antalya’nın tamamında ve Burdur ile Isparta’nın Antalya sınırındaki ilçelerinde de hissedildi.

Öte yandan, Kandili Rasathanesi verilerine göre ise deprem, Döşemealtı ilçesi, Ilıcaköy mahallesinde 4.8 büyüklüğünde 105 km derinlikte meydana geldi.

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“Şu an için herhangi bir olumsuzluk yok”

Antalya AFAD Müdürü Fevzi Timur, Döşemealtı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Jandarma, polis, 112 Acil Çağrı Merkezi ve kriz masası ekiplerine herhangi bir olumsuzluk bilgisi gelmediğini belirten Timur, “AFAD ekimizi de sahaya gönderdik. Arkadaşlarımız sahada inceleme yapacaklar fakat şu an için herhangi bir olumsuzluk yok.” dedi. AJANSLAR