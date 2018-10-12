Son dakika… Brunson bugün hakim karşısına çıkacak

Terör örgütü FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Amerikalı rahip Andrew Brunson, 4. kez hakim karşısına çıkmak için ev hapsinde tutulduğu dairesinden alınarak Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde götürüldü.

ABD ve Türkiye arasında krize neden olan papaz Andrew Craig Brunson, bugün Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde 4. kez hakim karşısına çıkacak.

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YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

25 Temmuz 2018 tarihinden bu yana ev hapsinde tutulduğu dairesinde cezasını çeken ABD'li rahip, duruşma öncesi saat 05.30 sıralarında İzmir’deki evinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde bir araçla alındı. Brunson'ın çıkışı sırasında çevrede kuş uçurtulmazken, yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

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Rahip Brunson, daha sonra özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis aracıyla Aliağa ilçesindeki Şakran Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsü'ne götürüldü.

“ANLAŞMA YOK”

Öte yandan ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Brunson ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Brunson’ın serbest bırakılmasıyla ilgili iki ülke arasında bir anlaşma yapıldığı iddialarına değinen Nauert, “Brunson konusunda benim bildiğim bir anlaşma yok. Yarın Brunson’ın duruşması var. Hukuki süreç devam ediyor. Yakından takip ediyoruz, Brunson ve ailesine destek veriyoruz” diye konuştu.