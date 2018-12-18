SON DAKİKA: İstanbul’a kar uyarısı! Yarına dikkat! İşte yurtta hava durumu…

İstanbullular geçtiğimiz günlerde kısa süre etkili olan kar yağışının ardından merakla 'Kar ne zaman yağacak?' sorusunun cevabını bekliyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamalara göre yarın İstanbul'da kar yağışı etkili olacak. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı şimdiden önlem alması için de uyarılar yayınlandı. İşte tüm yurtta hava durumu...

İstanbullular’ı yakından ilgilendiren son dakika haberleri geliyor. İstanbul’un Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt gibi Trakya’ya yakın yüksek bölgelerde bu gece ve yarın karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve batı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi.

BU AKŞAMDAN İTİBAREN KUVVETLENECEK!

Kentte bu akşam ve yarın yer yer kuvvetli sağanak geçişleri beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden fırtına seviyesine (40-70 km\s) ulaşması, hava sıcaklıklarının düne göre 6 ila 8°C birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın görülecek yağışların Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt gibi Trakya’ya yakın yüksek bölgelerimizde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.”

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda ise kentte halen hafif olarak görülen sağanağın, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetleneceği kaydedildi.

Sağanağın yarın akşam saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte metrekareye 24 saatte 30-50 kg arasında yağış bırakacağı belirtildi.

METEOROLOJİ’DEN MARMARA BÖLGESİNE KAR YAĞIŞI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen yağmur şeklinde devam eden yağışların, bugün akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve zamanla Tekirdağ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. Yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar yer yer 3-8 cm , Tekirdağ’ın batısıyla, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde 10-20 cm civarında örtü bırakması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu akşam saatlerinden itibaren Kocaeli ve Yalova ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetlenecek sağanak yağışların , yarın (Çarşamba) gece saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarla birlikte metrekareye 30-60 kg arasında yağış bırakacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ISTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, gece saatlerinde Çatalca, Silivri, Arnavutköy ilçelerinde karla karışık yağmur şeklinde beklenen yağışların; gece saatlerinde il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELI °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 13°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla’da çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Aydın çevreleri ile İzmir’in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

IZMIR °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

MANISA °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Antalya, gece saatlerinde Adana ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, sabah Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Kayseri ve Sivas, öğleden sonra Eskişehir, akşam bölgenin batısı, gece saatlerinde genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Sivas çevrelerinde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

CANKIRI °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ESKISEHIR °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KAYSERİ °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah Zonguldak, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

BOLU °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KARABÜK °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Orta Karadeniz’in, gece saatlerinde Çorum çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

GİRESUN °C, 14°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 15°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Kars hafif kar yağışlı, Van ve Bitlis yağmurlu, öğle saatlerinde Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 8°C

Çok bulutlu

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu

HAKKARİ °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Gaziantep ve Kilis, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KİLİS °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı