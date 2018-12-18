Son dakika: İstanbul havasını da vuracak! Kar, yağmur, fırtına! Meteoroloji’den son açıklama…

Son dakika... Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınladı. Hava sıcaklıkları batı kesimlerde hızla düşüyor, Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Kısa süreliğine İstanbul'da dahil yurdun kuzeybatı kesimlerinde kar görüleceği tahmine ediliyor. Kara kış ise aralık ayının son haftasında geliyor. İşte il il hava durumu...

Yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıkları düşmeye devam ederken yağışlar ve fırtına Türkiye’nin birçok kesimini etkiliyor. Son dakika verilerine göre Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Perşembe gününe kadar sürecek yağışların cuma günü doğu kesimlere kayarak yurdu terk etmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul Boğazı ile kentin bazı çevrelerinde sis etkili oluyor. Avrupa Yakası’nın bazı kesimlerinde ve İstanbul Boğazı’nda bölgesel olarak gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle zaman zaman ulaşım aksıyor. Şişli’deki gökdelenler ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün bir bölümü de sis altında kaldı. Öte yandan, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinde de sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pusun etkili olduğu belirtildi.

İSTANBUL’DA KAR SÜRPRİZ YAPABİLİR

Yurdun batı kesimlerinde düşen hava sıcaklıklarına yağışlar da ekleniyor. Trakya çevresinde kendini gösterecek kar İstanbul’da özellikle bu gece ve yarın sürpriz yapabilir.

TRAKYA İÇİN KAR UYARISI GELDİ!

Genellikle yağmur, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Kars, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, sabah Sivas ve Kars, öğle saatlerinde Hakkari, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Adana, Mersin ve Aydın ile İzmir’in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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KUZEY EGE’DE FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Kuzey Ege’de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Alınan bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor. Kabatepe-Gökçeada hattında saat 12.00’de başlaması planlanan sefer iptal edildi. Aynı gerekçeyle saat 07.00’deki Gökçeada-Kabatepe seferi de yapılamadı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ’nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.

ANTALYA’YA FIRTINA UYARISI!

Meteoroloji’nin Antalya için yayınladığı uyarı şu şekilde; Antalya il genelinde görülecek olan sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak gece saatlerine kadar aralıklarla çok kuvvetli (51-75mm) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.