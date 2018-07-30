Terör örgütünün kuryesi otogarda yakalandı

İstanbul Polisi, terör örgütü TKP/ML'nin kuryesi olduğu öne sürülen bir şüpheliyi otogarda yakaladı. Üzerinde örgütün kırsalına götürülen bir mektupta bulunan şüpheli işlemlerin ardından tutuklandı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. TEM ekipleri terör örgütü TKP/ML’nin kuryesi olduğu iddia edilen Gürsel S.’yi takibe aldı.

Polisin peşinde olduğu şüpheli geçtiğimiz Çarşamba günü Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na gidince ekipler harekete geçti. Gürsel S. otobüse binerken gözaltına alındı.

ÖRGÜTE MEKTUP GÖTÜRÜYORDU

Yakalanan şüphelinin üzerinde ve valizlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve örgütsel kıyafet yapımında kullanılan kumaş bulundu. Ayrıca şüphelinin üzerinde bir mektupta ele geçirildi. Mektupların terör örgütünün kırsal yapılanmasında bulunan teröristlere yazılmış olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyet’te işlemleri tamamlanan Gürsel S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.