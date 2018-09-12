Reyhanlı katliamının planlayıcılarından terörist Yusuf Nazik'in yakalanmasındaki iki kritik detay; Lazkiye ve "yabancı istihbarat desteği alınmadan..."

Türkiye’nin arananlar listesinde “mavi” kategoride yer alan, Reyhanlı katliamı planlayıcılarından Yusuf Nazik’in, tam da İdlib’e Rus-Esad ortak operasyonunun konuşulduğu dönemde Lazkiye’de yakalanması kritik önem taşıyor.

Lazkiye, Suriye’deki iç savaşın başından bu yana Esad rejiminin en güçlü olduğu bölge. Ayrıca Lazkiye kent merkezinin hemen güneyinde, Rusya’nın Khmeimim hava üssü bulunuyor.

Teröristin, hem Rusya, hem de Esad rejiminin en güçlü olduğu alanda nokta operasyonla yakalanması, Moskova ve Şam’a mesaj niteliğinde.

Terörist Nazik’in yakalanmasındaki ikinci önemli detay ise, operasyonun MİT tarafından, “Yabancı herhangi bir devletten istihbari ya da lojistik desteğin alınmadan” yapıldığının açıklanması.

PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasında, ABD’nin istihbarat ve lojistik desteği olmuştu.

Oysa Yusuf Nazik’in yakalandığı, Lazkiye’deki operasyonda,” tespit, izleme, operasyon ve nakil aşamaları tamamen MİT Başkanlığı unsurlarınca gerçekleştirildiği” duyuruldu.