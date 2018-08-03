Bakan Berat Albayrak’ın yardımcısı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yardımcısı Bülent Aksu oldu. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki katılım öncesi mali iş birliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların uygulanmasına ilişkin "Ulusal Yetkilendirme Görevlisi" olarak Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı görevlendirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Türkiye Cumhuriyeti ile AB arasındaki katılım öncesi mali iş birliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların uygulanmasına ilişkin “çerçeve anlaşmalarda” atıfta bulunulan “Ulusal Yetkilendirme Görevlisi” olarak Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısının görevlendirilmesinin uygun görüldüğü belirtildi. Öte yandan Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Bülent Aksu getirildi. Turkcell'e 20 Temmuz 2016 tarihinde katılan ve Finans Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevini yürüten Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere Turkcell'den ayrılmıştı.