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Vatandaş maket zannetti ceset çıktı

Adana’da vatandaşlar nehir kaybolan gencin sabaha karşı cansız bedenini buldu. Bir vatandaşın ilk başta maket sandık demesi dikkat çekti.

android-time 07:50 20 Ağustos 2018
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Adana’da vatandaşlar nehir kaybolan gencin sabaha karşı cansız bedenini buldu. Bir vatandaşın ilk başta maket sandık demesi dikkat çekti.

Olay, Çukurova İlçesi Özdemir Sabancı Bulvarı civarında Seyhan Nehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde serinlemek için nehre giren 19 yaşındaki Ali Alkan Aslan, bir süre sonra su içerisinde kayboldu. Sabah saatlerinde ise yürüyüş yapan vatandaşlar gencin cansız bedenini suda görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

ADANA'DA VATANDAŞLAR NEHİR KAYBOLAN GENCİN SABAHA KARŞI CANSIZ BEDENİNİ BULDU.

ADANA'DA VATANDAŞLAR NEHİR KAYBOLAN GENCİN SABAHA KARŞI CANSIZ BEDENİNİ BULDU.

Polis ekipleri, cankur yardımıyla cesedi sudan çıkarttı. Aslan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yusuf Göl isimli vatandaş ise,” Yatıyordum, şurada ceset var dediler. Biz maket var zannettik, baktık ki harbiden ceset. Hemen polisi aradık. Polis geldi, gerekeni yaptı” dedi.

ADANA (İHA) –

Son güncelleme: android-time 10:2520.08.2018
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