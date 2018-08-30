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Yeşim öğretmen bir ay sonra evlenecekti!

Bursa'da Fransızca öğretmeni Yeşim Şahin (31), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şahin'in gelecek ay için evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

android-time 21:35 30 Ağustos 2018
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Yeşim öğretmen bir ay sonra evlenecekti!
Bursa'da Fransızca öğretmeni Yeşim Şahin (31), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şahin'in gelecek ay için evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Bursa’da Emine Örnek Okulları’nda 7 yıldır görev yapan Fransızca öğretmeni Yeşim Şahin’e, yaklaşık 1 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan ve son günlerde rahatsızlığı ilerleyince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

FOTO: DHA- BURSA'DA FRANSIZCA ÖĞRETMENİ YEŞİM ŞAHİN AKÇİĞER KANSERİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

FOTO: DHA- BURSA’DA FRANSIZCA ÖĞRETMENİ YEŞİM ŞAHİN AKÇİĞER KANSERİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Eylül ayı içinde evleneceği öğrenilen Yeşim Şahin’in ölümü, nişanlısını, ailesini, okul yöneticilerini, meslektaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu. Şahin’in yarın Bursa’da toprağa verileceği öğrenildi.  DHA

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