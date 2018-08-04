Yumurta Sarayı’nda sel isyanı!

Geçtiğimiz ay yaşanan şiddetli yağışlardan Bostancı'da bulunan Yumurta Sarayı da nasibini aldı. 2 Temmuz'da gerçekleşen şiddetli yağış sebebiyle iş yerini su basan Aydın Coşkuntürk hasarın giderilmesi için konuşmak adına tek bir muhattap bulamayınca çareyi dükkanına pankart asmakta buldu.

Geçtiğimiz ayki sağanak yağışlarda inşatı süren Bostancı tren istasyonunun yanında bulunan dükkanlar da zarar gördü. Zemin katta bulunan çok sayıda iş yerini su bastı.

Baskından “Avrupa'nın ve Türkiye'nin tek yumurta konseptli mekanı” olarak bilinen Aydın Çoşuntürk’ün sahibi olduğu mütevazi Yumurta Sarayı isimli dükkan da aldı.

“SORUMLUSU İNŞAATI YAPAN FİRMA”

Yaşanan su baskını sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çağrı merkezi Beyaz Masa’ya başvurduğunu ancak sonuç alamadığını savunan Aydın Coşkuntürk “İş yerimiz şu anda inşaatı süren Bostancı tren istasyonunun olduğu meydanda bulunmakta. Tünel çalışması sırasında bu meydanda sel oluşmasının sebebi inşaat firmasıdır. Çünkü çalışmalar sırasında giderler bu firma tarafından kapatıldı. Sahibi olduğum Yumurta Sarayı ve yanımda bulunan 4-5 esnafın iş yeri sular altında kaldı. Ben 1 aydır bu konuda savaş veriyorum. İBB Beyaz Masaya defalarca bu birimleri ve firmayı şikayet ettim hepsi kayıtlıdır.İBB Beyaz Masa günler sonra bana Alt Yapı Yatırımlar Genel Müdürlüğünü aramamı söyledi. Biz 1 ay içerisinde iki defa hasara maruz kaldık. Yetkililer vatandaşın yanındayız derken bir kez daha düşünsün ben sonuna kadar hakkımı arayacağım ve gerekirse avrupa insan hakları mahkemesine gideceğim.” diye konuştu.

İSYANINI PANKART YAPTI

İBB Beyaz Masadan ve söz konusu firmadan geri dönüş alamadığını belirten Coşkuntürk, iş yerinin girişine astığı pankartta yaşadığı süreci anlattı ve yetkilileri göreve davet etti.