Şarj edilmeye ihtiyacı yok!

Münih merkezli start-up projesi olan panelleri sayesinde güneş enerjisiyle şarj edilebilen otomobil gerçek oluyor. Sion isminde olan marka siz onu hiç şarj etmeden kullanılabilecek!

Almanya’nın 2020 yılındaki hedefi yollarda 1 milyon elektriki otomobil olması yönünde. Bu hedefi rahatlıkla gören Almanlar ise proje geliştirmeye başladılar bile. Sono Motors 2016 yılında bulundu ve tamamıyla elektrik enerjisiyle hareket ediyor. Bu elektriği ise aracın üzerine yerleştirilmiş güneş panellerinden elde ediyor.

2019 yılının yarısından sonra üretilmeye başlanacak olan otomobil için 6500 sipariş var bile… 330 güneş paneline sahip olan otomobil, 250 km menzile sahip olacak!

Markanın ortaklarından Laurin Hahn, “Standart otomobillerin sunduğu konfor ögeleri olan koltuk ısıtma, multimedya sistemi, klima gibi donanımları kullanıcısına sunabilen gerçek bir otomobil. Sadece daha basit bir yapıda tasarlanmış” açıklamasını yaptı.