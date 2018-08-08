Otomotivde Ağustos fırsatları

Türkiye otomotiv pazarı daralmaya devam ederken markalar bu durumdan en az şekilde etkilenmeye çalışıyor. Ağustos ayı kampanyalarında ise Aston Martin markasının kampanyası en dikkat çeken detay oldu. Ortalama fiyatları 400 bin euro olan markanın belki de dünyada bir ilk olarak böyle bir kampanya yapması lüks tüketimdeki durumu gözler önüne seriyor!

Aston Martin

Aston Martin Türkiye, tüm ‘sıfır’ ve ‘ikinci el’ modelleri için 24-36 ay vadeye ‘0’ faiz kampanyası başlattı. Herhangi bir banka kredisi kullanmadan alınacak olan krediyi, D&D Motorlu Araçlar A.Ş güvencesi ile Aston Martin Lagonda finanse edecek.

Dacia

Dacia, Ağustos ayında hafif ticari modellerindeki sıfır faizin yanı sıra hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilerine ek indirim fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında aracını yenilemek isteyen müşterilere devlet desteğine ek olarak perakende Logan MCV alımlarında 7.000 TL, Dokker alımlarında 5.000TL, Sandero ve Yeni Duster alımlarında 4.000 TL'lik indirim sağlanıyor. Sandero modeli, hurda teşvikiyle birlikte 54.900TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Dacia'nın hafif ticari araç modeli Dokker'da maksimum 30.000 tl kredi ve 15 aya varan vade seçenekleri ile yüzde sıfır faiz fırsatı mevcut.

Binek modellerde ise maksimum 36.000 tl kredi ve 18 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,98 sabit faiz oranı yer alıyor.

Binek ve hafif ticari tüm modellerde daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100.000 tl kredi 48 aya kadar yüzde 1,84 sabit faiz oranı bulunuyor. 150.000 tl kredi tutarı için ise 48 aya kadar yüzde 1,94 sabit faiz oranı var.

Diğer yandan Dacia Finans'tan kredi kullanılarak yapılan 2018 model yılı perakende satın alımlarında 1.000 tl indirim mevcut.

Ağustos ayında Dokker Van 67.900 tl, Dokker Combi 78.900 tl'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken Logan MCV 75.500 tl, Yeni Duster 92.050 tl, Lodgy ise 106.250 tl'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Honda

Civic modellerinde geçerli olmak üzere 35 bin TL'ye 15 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranı fırsatı sunuyor. Yeni dizel motorla birlikte en geniş motor çeşitliliğini sunan model olan Civic'te, benzinli, LPG'li, turbo ve dizel olmak üzere 4 farklı motor sunuluyor.

Renault

Hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilere devlet desteğine ek olarak perakende Symbol alımlarında 7.000 tl, Clio ve Kangoo alımlarında ise 5.000 tl'lik indirim sağlanıyor. Renault Clio HB modeline, hurda teşvikiyle 63.900 tl'den başlayan fiyatlarla sahip olma fırsatı bulunuyor.

Renault hafif ticari modellerinde ise maksimum 30.000 tl kredi ve 15 aya varan vade seçeneklerinde yüzde sıfır faiz fırsatı var.

Diğer taraftan binek modellerde maksimum 36.000 tl kredi ve 18 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,98 sabit faiz oranı bulunuyor.

Binek ve hafif ticari tüm modellerde daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100.000 tl kredi 48 aya kadar yüzde 1,84 sabit faiz oranı bulunuyor. 150.000 tl kredi tutarı için ise 48 aya kadar yüzde 1,94 sabit faiz oranı sunuluyor. Ayrıca Renault Finans'tan kredi kullanılarak yapılan 2018 model yılı binek perakende satın alımlarında 1.000 tl indirim mevcut.

Ağustos ayında Megane Sedan 99.900 tl, Captur 109.900 tl, Kadjar 142.700 tl, Trafic 113.100 tl, Kangoo 82.550 tl, Master ise 115.850 tl'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Toyota

2018 model Auris, Auris Hybrid, Yaris, Yaris Hybrid ve RAV4 Hybrid’lerden birine sahip olmak isteyenler, 46 bin TL’lik kredilerde 12 aya yüzde 0,99 faiz fırsatından yararlanacaklar. ÖTV teşviğini de bu duruma eklemekte fayda var.

Toyota, kampanyasında Türkiye’de üretilen sınırlı sayıdaki 2018 model C-HR ve C-HR Hybrid ÖTV teşviğinin yanında ağustos ayında 25 bin TL'ye varan indirimler ile son derece cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Bunun yanında ayrıca hurda teşviği kapsamında Hilux almak isteyenler de “0” ÖTV avantajına sahip olacaklar.

Toyota Finans sistemine yeni katılan Ziraat Katılım Bankası’ndan 0 km ve 2. el otomobil için kredi kullanacak olanlar için tüm vadelere yüzde 1,65 kar oranı uygulanacak.

Her bütçeye uygun olarak şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın ağustos ayı kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2019 yılının şubat ayında başlayabilecekler. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda “takas” imkanı da bulunuyor.