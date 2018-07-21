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Toyota’dan bir ilk!

1 Ağustos tarihinden itibaren başlayacak olan sistem, birbirleriyle bağlantılı olan araçlardan alınan verilerle yol bakım denetimlerinin hızlandırılmasına katkı sağlanacak.

android-time 11:15 21 Temmuz 2018
Haberler Otomotiv
Toyota’dan bir ilk!
1 Ağustos tarihinden itibaren başlayacak olan sistem, birbirleriyle bağlantılı olan araçlardan alınan verilerle yol bakım denetimlerinin hızlandırılmasına katkı sağlanacak.

Test aşamasındaki çalışmalarda, araçlardan alınan verilerle, gerçek yol koşullarının uyumu görülecek ve buradaki bulgular, daha sonra farklı bölgelerde de kullanılacak. Toyota geliştirilen bu teknolojinin diğer yol bakım ve denetim işlerini yapan servislere de destek olmasını hedefliyor. Böylece yol çalışmalarıyla ilgili işler daha uygun şekilde yapılabilecek.

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Bu sistem aynı zamanda günlük kullanımlarda yolların daha güvenli olmasını da sağlıyor. Kaza önleyici çalışmaların yanı sıra, bir felaket sırasında farklı tahliye rotalarının oluşturulmasını sağlıyor.

Toyota, şu anda Japonya'da yaşanan felaketler sırasında gerçek zamanlı güvenli rotalar sağlayan sistemi, telematik sistemine sahip araçlardaki bilgilerden yararlanarak sunuyor. Test aşamasındaki sistemi geliştirerek, bu teknolojiyi yol yüzeyi bozulması gibi sorunların çözülmesi için de kullanmayı amaçlıyor.

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Toyota, ağa bağlı araçları kullanarak geliştirilen teknolojiyle birlikte şehir içi yol koşullarının iyileştirilerek, yerel yönetimlerin aktif bir şekilde desteklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sistem ilk kez 1 Ağustos’ta Japonya Toyota City’de başlayacak!

Son güncelleme: android-time 11:3121.07.2018
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