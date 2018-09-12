Türkiye Rallisi öncesinde fabrikayı gezdi!

Hyundai Motorsporları Takımı'nın pilotu Andreas Mikkelsen, Marmaris'te düzenlenecek olan Türkiye Rallisi öncesinde Hyundai'nin Türkiye'deki fabrikasını ziyaret etti.

Hafta başında Türkiye Rallisi için İstanbul’a gelen Mikkelsen, ralli öncesinde Hyundai’nin Kocaeli fabrikasına ziyarette bulundu, basın açıklaması yaptı.

Türkiye’ye geldiği için mutlu olduğunu belirten pilot, kendilerini zorlu bir hafta sonu beklediğini de konuşmalarına ekledi.

Mikkelsen, basın mensuplarıyla yaptığı buluşmada, “Bu ziyaretim Türkiye’ye ikinci gelişim, daha önce gençken buraya gelmiş ve yarışmıştım. O ziyaretim 2007 veya 2008 yıllarındaydı. O zaman farklı bir araçla sürüş yapmıştım. O dönemde Türkiye Rallisi farklı bir lokasyonda yapılıyordu. Şimdi ise çok daha farklı bir etap bizi bekliyor. Ama şunu söyleyebilirim ki ilk kez bir Hyundai fabrikasın ziyaret ediyorum. Türkiye Rallisi benim için de özel bir yarış olacak, aracımız Almanya’da geliştiriliyor olsa bile Türkiye’de üretiliyor.Umarım bu hafta sonu bizi güzel bir sonuç bekliyordur çünkü bu daha önce yarışmadığımız bir ralli. Bizi zorlu şartların beklediğini biliyorum. Kendi evimizde, İ20’nin kendi evinde iyi bir sonuç almak istiyoruz. Tabii ki hedefimiz galibiyet” açıklamalarında bulundu.

“Öncelikle şunu söyleyebilirim, bugüne kadar bu ralliyle ilgili elimizde net veriler yok. Hazırlanabilmek adına yeterince veriye sahip olmadığımız için önceki tecrübelerimizden faydalanmaya çalıştık ve belirli notlar çıkarttık. Salı günü Marmaris’e gidiyorum ve çarşamba günü de orada olacağım. Bu sayede antrenman yapacağım ve etapları tanıyacağım. Açıkçası etapların zorlayıcı olduğunu tahmin ediyoruz, son derece zor etaplar olduğu söyleniyor” diye ekledi.