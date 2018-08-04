Yılın yarısında Avrupa’daki otomobil satışları

Avrupalı Otomobil Üreticileri Derneğine göre Jeep, Seat, Dacia ve VW daha iyi bir performans gösterirken toplam pazardaki satış adeti yüzde 2.8 artarak 8.461.963 oldu. 2017 yılına göre büyüme oranı yüzde 3.3'lük bir artış rakamını izledi.

Ülkemizdeki otomobil satışlarının düşmesi moralimizi bozsa da Avrupa’daki durum çok daha farklı. Otomobil konusuna bir vasıtadan ziyade kültür açısından bakan Avrupalılar, otomotiv pazarlarını korumasını iyi biliyor. Avrupa’nın en büyük pazarı olan Almanya yüzde 2.9’luk artışla ilk yarı yılı kapattı. Fransa’daki artış ise yüzde 4.7 ile gerçekleşti ve Fransa’da Avrupa’nın en büyük ikinci pazarı özelliğine sahip.

İngiltere’de ise Brexit’ten dolayı satışlarda yüzde 6.3’lük bir düşüş yaşandı, İtalya’da 2017 yılındaki yüzde 7.9’luk artışın ardından yüzde ilk yarı yılda yüzde 1.4’lük düşüş yaşandı. İspanya’da ise güçlü yükseliş devam ediyor, ilk yarı yıldaki artış yüzde 10 oldu. İspanya’daki bu artış geçen yıl yüzde 7.7 ilen 2016 yılında yüzde 11 idi.

Avrupa Birliği ve OECD’nin tahminleri, AB’nin pazardaki momentumunun devam edeceği yönünde. Gerçek oranda artan maaşlar ve düşmeye devam işsizlik oranı AB ‘nin 2017 yılındaki güçlü gelişimini devam ettireceğini gösteriyor.

İkinci yarıya ise 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek olan WLTP ve RDE emisyon testlerinin etki edeceği düşünülüyor. WLTP testinden geçmeden hiç bir model satılmayacak ve bu emisyon testi önceki testlere göre daha uzun sürüyor. Bu süreden dolayı bazı markaların sipariş yetiştirememe durumları söz konusu.

İlk yarı yılda Avrupa Birliği pazarında satılan markalar arasında en çok payını arttıran PSA Grubu oldu. PSA geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 65 arttırdı. Bunda en büyük etki tabi ki Opel markasını satın almalarıyla gerçekleşti. VW Grup ise geçen yıla göre yüzde 7.5’luk artış yakaladılar. PSA’nın satış rakamları 848 bin 178’den 1.4 milyona ulaştı. VW Grup ise 1.98 milyondan 2.13 milyona ulaştı. Üçüncü sırada ise yüzde 6.3’lük artışla Hyundai-Kia geliyor. Onlarda 522 bin 308’den 555 bin 062’ye ulaştı. Satışlarını ortalamanın üzerinden arttıran bir diğer marka ise yüzde 5.8’lik artışla Toyota oldu. Japon marka satışlarını 393 bin 619’dan 416 bin 441’e yükseltti.

AB toplam otomotil pazarı yüzde 2.8’lik bir artış yakaladı. Geçen yılın aynı döneminde 8 milyon 461 bin 963 olan rakam, 8.695.785 oldu.

İlk yarı yıldaki en büyük kayıp ise Jaguar Land Rover’da oldu. yüzde 8.3’lük kayıp yaşayan markanın satış adetleri 123 bin 475’ten 113 bin 172’ye geriledi.

SUV satışları artmaya devam ediyor

Yeni SUV ve Crossover modelleriyle birlikte ülkemizde olduğu gibi AVrupa’da da SUV satışları artmaya devam etti. AB pazarındaki en hızlı gelişen SUV markası Jeep oldu. Jeep, satışlarını 36 bin 428’ten 90 bin 297’ye çıkartarak yüzde 68’lik bir hacim artışı yaşadı. Bu artıştaki en büyük destek ise yeni Compass modeliyle oldu. Yeni CEO Manley, gelecek yıllarda Marchionne’nin 5 yıllık planında olduğu gibi SUV modeller üzerine yoğunlaşacaklarını söylemişti. Yeni jenerasyon Jeep modelleriyle bu rakamın da artacağı çok açık. Manley Avrupa’da 260 bin adetlik satış rakamına ulaşmayı hedeflediklerini söylemişti, bu rakam 2014 yılında 76 bin idi.

Seat markası ise satışlarını yüzde 19 arttırdı ve 253 bin 200’lük adete ulaştı. Markanın ilk yarı yıldaki 40 bin 471 adetlik artışı küçük SUV Arona talebinden kaynaklandı.

Dacia ise ilk yarı yıl sonunda satış adetlerini yüzde 16 arttırdı ve 287 bin 464’e ulaştı. Bu yükselişte Seat ve Jeep’te olduğu gibi markanın SUV modeli olan ve yenilenen Duster’ın etkisi 39 bin 723 olarak oldu.

Avrupa’nın en çok satan markası olan Volkswagen ise yüzde 8.9’luk bir yükselişle 993 bin 548 adete ulaştı. Markanın en çok satan modelleri ise T-Roc, Tiguan, Golf ve Arteon’da oldu.

Premium markaların satışları yavaşladı

Avrupa pazarındaki 30 markanın 20’si satışlarını yükseltti ancak geri kalan 10 markada durumlar biraz karışık. Özellikle Lancia/Chrysler bu düşüşle en çok yüzyüze kalan marka oldu, yüzde 27. Jaguar Landr Roveri se yüzde 14, Nissan yüzde 9.6 ve Fiat yüzde 9 düşüş yaşadılar. VW, satışlarda ilk sırada yer alırken, Renault 2, Ford 3 ve Peugeot 4. sırada yer aldı.

Premium markalarda ise durumlar şu şekilde, genel olarak yüzde 7’lik oranda bir düşüş yaşanırken Volvo bu durumun dışında kaldı. Jaguar ise satışlarını yüzde 3.7 arttırdı. Mercedes güçlü olan 2016-2017 yükselişlerinin ardından bu yıl yüzde 2 kayıp yaşadı. BMW’de ise bu değer yüzde 1.2 iken Audi’de 1.8 olarak gerçekleşti.