Antibakteriyel sabun ve solüsyonlardaki tehlike!

Günlük yaşamda sıkça kullanılan ve hastalıklardan koruduğu düşünülen bazı antibakteriyel sabun ve solüsyonların hastalıklara neden olduğunu biliyor muydunuz? İşte dikkat edilmesi gerekenler...

HABER/NAZAN DOĞANER HALICI

Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, günlük yaşamda sıkça kullanılan antibakteriyel sabunlar ve kozmetiklerle ilgili önemli uyanlarda bulundu. İşte bu konudaki gerçekler:

Antibakteriyel sabun ve solüsyonlar tüm dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Ancak bu sabunların gerçekten etkili olup olmadığına dair bilimsel kanıtlar yoktur… Aksine yapılan araştırmalarda; hastalıklardan koruduğu düşünülen bazı antibakteriyel solüsyonlann kendilerinin hastalığa neden olabileceği anlaşıldı. Bunlarınbaşında bakterilere karşı vücudun direnç geliştirmesi, yararlı bakterilerin yok olması, bazı hormonlarda değişim ve atıkların doğadaki bitki ve hayvanlara zarar vermesidir.

ÇOGU ABD’DE YASAKLANDI

Amerika’da bulunan ve tüm ilaçlann ruhsatının verildiği FDA kurumu, antibakteriyel solüsyonların çoğunu yasaklamıştır. 2013 yılından itibaren katkı maddeleri kullanılmadan yeni üretim yapılması istenmiştir. Triclosan maddesi içeren antibakteriyel solüsyonlann hepsi piyasadan toplatılmıştır. Dolayısıyla bu solüsyonların yaranndan çok zararlı etkileri mevcuttur. Özellikle sabun alırken “triclosan” içeren ürünleri almamak gerekir.

BAŞKA HANGİ ÜRÜNLERDE BULUNUR?

Bazı deodorantlar, dişmacunları, parfüm, kumaş, plastik, antibakteriyel oyuncaklar gibi pek çok üründe de triclosan kullanımı giderek artıyor. Ayrıca FDA denetiminde olmadığı için bunlarda triclosan kullanımı yüksek oranda devam ediyor. 2008 yılında ABD’de çocuklarla ve yetişkinlerle yapılan büyük bir çalışma, deneklerin yüzde 75’inin idrarlarında bu maddeleri tespit etti.

KOZMETİKLERİ DE DİKKATLİ SEÇİN

Şampuan, vücut köpüğü ve bazı sabunlarda bulunan dioksin maddesi, vücutta uzun süre biriktiğinde kanser yapıcı etkisiyle biliniyor. Oksinol veya poli gibi açıklamalarıyla ürün içeriğinde belirtilen bu maddeden uzak durulmalı. Vücut köpüğü ve şampuanlarda sıkça kullanılan ve zararları kanıtlanmış maddelerden biri de sodyum sülfatür. Petrol kaynaklı bir madde olan sodyum sülfattan uzak durmak özellikle cilt sağlığı için önemli. Bazı nemlendiricilerde, maskara, cilt bakım ürünlerine bulunan bu ürün gözenekleri tıkayarak zararlı madde birikimini artırıyor. Koruyucu madde olarak birçok kozmetiğin içinde yer alan paraben, kanserojen etkileri olan bir maddedir. Birçok ülkede sağlığa zararlı etkiler gösterdiği için yasaklanmıştır.