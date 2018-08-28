Şeker hastalarını bekleyen ‘idrar kaçırma’ tehlikesi

Şeker hastalalığının idrar kaçırma sorununu tetiklediğini belirten Kontinans Derneği Başkanı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, hastaları uyardı: Şeker hastalığıyla başlayan idrar kaçırma geç kalındığında şeker hastalığı tedavisi ile son bulmuyor!

Dünyada ve ülkemizde sık rastlanan hastalıklardan şeker hastalığı, insülin hormonunun yetersizliği veya bu hormona yanıtsızlık nedeniyle kandaki şeker oranının yüksek çıkması ve buna bağlı olarak idrarda şekere rastlanması olarak tanımlanmaktadır.

Ülkemizde yetişkin kişilerin %20'sinde şeker hastalığı görülmektedir. Şeker hastalığının, bütün organları etkilediğini belirten Kontinans Derneği Başkanı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, şeker hastalığının idrar kaçırma sorununa etkisini anlattı.

10 yıldan uzun süredir kontrolsüz şeker hastalığı olan kişilerin neredeyse tamamında mesane işlev bozukluğu veya idrar kaçırma görülüyor.

Her şeker hastasında idrar kaçırma sorununun görülmeyeceğinin altını çizen Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Şeker hastalığı bütün organları etkilediği gibi mesaneyi de etkilemektedir. Bu nedenle şeker hastalarında daha sık idrar kaçırma sorununa rastlanmaktadır. Ancak her şeker hastasında mutlaka mesane işlev bozukluğu görülecek diye bir kural yoktur. Erken tanı alıp zmanaında doğru tedavi uygulanan kişilerde diğer organlar gibi mesanede başarıyla korunabilir. Kontrol altına alınamayan şeker hastalığında ise özellikle süre uzadıkça mesane de diğer organlar gibi etkilenir ve idrar kaçırma ya da mesaneyi boşaltamama sorunu ortaya çıkabilir.

TEDAVİDE GEÇ KALINIRSA…

Kontrol altına alınmamış şeker hastalığında kişilerde bir yandan idrar miktarı arttığı için de sık idrara çıkma görülmektedir. Bu tür bir rahatsızlık şeker hastalığı kontrol altına alındıktan sonra düzelebilir. Ancak mesane kası ve mesaneyi idare eden sinirler uzun süren şeker yüksekliğine bağlı etkilendiğinde bunu geri döndürmek mümkün olamamaktadır.

Şeker hastalarında mesane işlev bozukluğu iki tip olarak görülmektedir. İlkinde hasta aynı aşırı aktif mesanede olduğu gibi mesane kasının istemsiz olarak kasılmasına bağlı olarak idararı mesanede depolayamaz ve çok sık tuvalete gider. Bu tür bir sorunda hastanın düzenli ve sürekli olarak ilaç kullanmasıyla sorun ilaç tedavisi ile çözülmektedir. Şeker hastalığında görülen diğer mesane bozukluğunda ise mesane kası tam tersi kasılma gücünü kaybeder ve hasta mesanesini boşaltamaz. Bu durumu mesane kası iflası olarak da düşünebiliriz. Bu sorun genelde şeker hastalığının son evresinde ortaya çıkmaktadır. Mesanesini boşaltamayan hastalar için çözüm “temiz aralıklı kateterizasyon” ya da “TAK” olarak tarif edilen yöntemle mesaneyi aralıklı sondalar ile boşaltmaktır.

Belli bir grup hastada ilaçla ve sondalama ile idrar kaçırma engellenemediğinde mesane pedleri ile hastaların yaşam kalitelerini artırmak mümkündür.

Şeker hastaları tüm bu nedenlerle hastalığını öğrendiğinde şikayeti olsun ya da olmasın üroloji uzmanına da kontrol için gitmelidir. Her şeker hastası için göz kontrolü ne kadar gerekliyse mesane kontrolü de o kadar gereklidir. Çünkü bazı değişiklikler hasta tarafından fark edilmese bile uzmanlar tarafından fark edilir ve önceden önlemi alınabilir” dedi.

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