WhatsApp’da son görünme nasıl kapatılır? WhatsApp son görünme kapatma yöntemi…

WhatsApp'ın aktif olarak gelen özelliklerinden biri son görünme özelliğidir. WhatsApp son görünme özelliğinin nasıl kapatılacağı birçok WhatsApp kullanıcısı tarafından merakla araştırılıyor. İşte WhatsApp son görünme kapatma yöntemi…

WhatsApp’a giriş yaptığınız son saat kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. WhatsApp’a son girdiğiniz saatin görünmesini istemiyorsanız bu özelliği kapatabilirsiniz. WhatsApp son görünme özelliğini kapatmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz…

WHATSAPP ÇEVRİMİÇİ ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?

WhatsApp son görülme için bazı seçenekler sunar. Peki WhatsApp son görünme nasıl kapatılır?

– WhatsApp hesabınızı açın

– Ayarlar sekmesinden Hesap seçeneğini açın

– Ardından Gizlilik sekmesine dokunun

– Son Görülme seçeneğini açın ve Hiç Kimse seçeneğini tikleyin

– Böylece hesabınızın çevrimiçi ya da çevrimdışı olduğunu ne rehberinizde kayıtlı olanlar ne de numaranızı bilen kişiler tarafından görüntülenmez. Ayrıca Kişilerim ve Herkes sekmeleri de vardır. Adından da anlaşılabileceği gibi herkes rehberinize kayıtlı ya da değil herkesi kapsar, Kişilerim ise sadece rehberinizde kayıtlı kişileri kapsar.