Tüm dünyada milyarlarca kullanıcıya sahip olan, ücretsiz mesajlaşma ve paylaşım uygulaması WhatsApp kullanıcılarına engelleme özelliği de sunar. WhatsApp’ta engellenen kişi ile hiçbir etkileşimde bulunulamaz. Peki WhatsApp’ta engellendiğini nasıl anlarsın? İşte WhatsApp’ta engellendiğini anlama tüyoları…

WhatsApp kullanıcıları engelleme özelliği ile ilgili bazı detayları merak ediyor. Bunlardan en önemlisi “engellendiğimi nasıl anlarım?” sorusu… WhatsApp engellenen kişiye herhangi bir bilgi vermiyor. Kullanıcılar engellenip engellenmediklerini öğrenmek istiyor. Ya da engel koyan kişi karşı tarafın bunu anlayıp anlamayacağını merak edebiliyor. WhatsApp'ta engellendiğinizi öğrenmek için bazı noktalara dikkat etmelisiniz. Sizler için bu noktaları derledik…

Ayrıca WhatsApp'te engelleme işlemi yapıldığında engellenen kişiden gelen hiçbir mesaj, fotoğraf ya da video görüntülenemez. Engel kaldırılsa da engelli olunan dönemdeki gönderiler görülemez. Peki engellendiğini anlamanın yolu var mıdır?

WHATSAPP'TA ENGELLENDİĞİNİ NASIL ANLARSIN?

WhatsApp'ta biri sizi engellediğinde ya da siz birini engellediğinizde engellenene tarafa hiçbir bildirim yapılmaz. WhatsApp'ta engellenip engellenmediğini anlamak için bazı ipuçlarını takip etmelisin. Peki WhatsApp'ta engellendiğini nasıl öğrenirsin? İşte yanıtı…

Sohbet kısmında kişinin son görülme saatini göremiyorsanız ya çevrimiçi özelliğini kapatmıştır ya da sizi engellemiştir.

Eğer profil fotoğrafını göremiyorsanız ya fotoğraf kullanmıyordur ya da sizi engellemiştir.

Mesaj gönderdiğinizde mavi tik görünmüyorsa ya son görülme yani mavi tik özelliği kapalıdır ya da sizi engellemiştir.

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