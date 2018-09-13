WİFİ şifrenizi sizin dışınızda birileri tarafından kullanıldığını mı düşünüyorsunuz ya da şifrenizi sürekli unuttuğunuz için daha basit bir şifre mi kullanmak istiyorsunuz birkaç adımla şifre değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İnternet sağlayıcınız kim olursa olsun temelde WİFİ şifresini nasıl değiştirebileceğinizi haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kolay seçilen şifreler nedeniyle yaşanan sorunlar için ya da unutulan şifreler için modem şifresini değiştirmek gerekir. WİFİ şifre değiştirme işlemi modemin arayüzüne girerek yapılır. Kullanılan farklı modemler ya da internet sağlayıcılarına rağmen şifre değiştirirken hemen hemen aynı şeyleri yaparsınız. Peki WİFİ şifresi nasıl değiştirilir? Modem arayüzüne nasıl girilir? İşte WİFİ şifresi değiştirme işlemleri…

WİFİ ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Wifi şifresi değiştirme işlemi kullandığınız internet sağlayıcısı ya da kullandığınız modem markası ne olursa olsun temelde aynı yolla yapılır. WİFİ şifrenizi değiştirmek için modeminizin arayüzüne girmelisiniz. Bu alana genellikle arama çubuğuna “92.168.1.1” yazıp enter’a basarak ulaşabilirsiniz. Ardından Kullanıcı adı ve ve şifre olarak admin yazın ve giriş yapın. Eğer şifre değişimi yapmadıysanız internet sağlayıcınızın adını deneyebilirsiniz. Modem şifrenizi daha önce siz belirlediniz ve hatırlamıyorsanız, modem arkasında bulunan reset tuşu ile 5-10 saniye basılı tutarak modemini resetleyerek yada internet sağlayıcınızın müşteri hizmetlerine bağlanarak şifrenizi öğrenebilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra bulmanız gereken şifrenin nereden değiştiğidir. Genellikle Ön Paylaşım Anahtarı bölümünde kablosuz ağınızın şifresini değiştirebilirsiniz. Ya da Kablosuz Ağ Ayarları’nda şifre değiştirmeyi bulabilirsiniz. Şifrenizi belirlerken kullanacağınız büyük ve küçük harflar ile rakam harf kombinasyonları daha zor bulanan ve kırılan şifre oluşturmanızı sağlayacaktır.