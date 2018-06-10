Ramazandan sonra kilo almamak için ne yapmalı?

Ramazanın zorlu ve bir o kadar huzurlu günleri yakında yerini bayram sofralarına bırakacak. Bu ayı sağlıklı öğünler eşliğinde geçirenler fazla kilolarından kurtulacak; kolesterol, kan şekeri, tansiyon sorunları olumlu yönde etkilenecek…

Beslenme tüyoları

– Öğün sayınızı artırın, büyük ana öğünleri küçültüp gün içinde en az üç öğün olacak şekilde paylaştırın ve metabolizmanızı şaşırtın.

– Uzun süreli açlıklarla kabaran iştahınızı sağlıklı karbonhidratlarla kontrol altına alın. Böyle bir alışkanlığınız yoksa da edinmek için iyi bir zamanlama çünkü oruca bağlı sakinleşen metabolizmanız bu duruma daha kolay adapte olacaktır.

– Pide mevsimi de son bulduğuna göre kan şekerinizi daha kontrollü yükselten kompleks karbonhidrat kaynağı besinlere geri dönün. Taneli tam tahıllı ekmekler, karabuğday, siyez, bulgur, yarma, bezelye, mercimek, nohut, barbunya gibi seçenekler ilk akla gelenler arasında. Bu seçeneklere besleyici, lezzetli, yöresel ve etli çorbalar ekleyin.

Çaylar buzdolabına

– Kalsiyum kaynağı olan ve yağ yakmanızı kolaylaştıran yoğurt, süt ve az tuzlu peyniri ara öğün olarak ya da kahvaltılarda kullanın.

– Yağ yakmayı kolaylaştırmak için kadınlar en az 2.5, erkekler ise 3 litre su tüketmeli.

– Artan hava sıcaklığının etkilerini ve harareti bastırmak için buzdolabına sevdiğiniz çayları atın. Demlediğiniz beyaz, yeşil, siyah çayların içine sevdiğiniz meyve dilimlerini, tarçını, zencefili, karanfili, zerdeçalı ekleyin. Çaylarınızı yaza yakışır hale getirin ve yağ yakın.

– Sebze ve meyve daha çok tüketerek lif alımını artırın. Yumurta, zeytin, taze kuruyemiş, yoğurt, kefir, meyve, salata ağırlıklı bir beslenme planı kurun.

Bayramda ölçüyü kaçırmayın

– Bayram ziyaretlerinde kalorisi düşük seçenekleri seçin.

– Ziyaretlerinizde ikramlıkları ölçülü tüketin.

– Gittiğiniz her yerde çikolata (1 adeti minimum 25 kalori), baklava (1 dilimi minimum 120 kalori) gibi ikramlıklar yerine su, maden suyu ya da şekersiz çay, kahve tercih etmeyi deneyin.