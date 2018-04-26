Yerel televizyona çıkmış doğulu milletvekili adayı “Memleket nasıl kurtulur” konusunda kaptırmış anlatıyordu…

“Üç E gayet mühimdir” dedi:

Sonra “üç E”sini saydı:

“Eğitim, Ekonomi, Ehlak…”

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CHP'den on beş milletvekilinin İyi Parti'ye geçerek, Türkiye'nin üçüncü partisinin seçimlere katılmasını sağlamaları AKP tarafından “Siyasi ahlaksızlık” olarak ilan edildi…

Ehlak yok…

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Şu andaki Başbakan mesela; seçilmiş başbakanı şutladılar, belediye başkanı seçilememiş adamı başbakan yaptılar…

Ehlak budur…

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Seçilmiş belediye başkanlarını kulağını tutup atıyorsun, yerine en uygun adamını getirtip oturtuyorsun…

Şimdi bir de “15 milletvekili ile millet iradesi yaralanmıştır” diyor…

Hakikaten ehlak önemli bir şey…

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Saygın, ilkeli birçok küçük parti var… Bunların hiçbiri seçim barajını aşarak Meclis'e giremiyor… Ama sana “…'dan cumhurbaşkanı olamaz” diyen Devlet Bahçeli sıfır oy alsa bile parlamentoya girebiliyor…

Bak bu en ehlaki oldu…

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Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş gibi küçük partilerin genel başkanları, neye karşılık AKP'ye geçip bakan falan oldular?…

Ey ehlak…

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Pekiii…

Seçim yasasına göre; seçim kampanyalarında bayrak, bildiri, broşür dışında hediye yasaktır… Maşallah sen; kömür, buzdolabı, bulaşık makinesi, altın, para, nohut, makarna… Hadi ısındın, karnın da doydu, keyfinden uykun geldi…

Üçlü kanepe…

Sonunda AKP'li belediyenin kamyonu ile seçmenlere ev eşyası dağıtımını “seçim rüşveti” olarak savcılığa ihbar ettiler geçen seçim, suç duyurusu yapıldı…

Kim suç duyurusunda bulundu dersiniz?..

MHP…

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Bence iki türlü ahlak var:

Biri insanlarınki…

Öbürü sizinki…