Kendinizi güncelleyin…

Rezaletleri gizlemek için güzel bir isim bulmakta üzerlerine yok…

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PKK ile Türkiye üzerinde pazarlık yapmaya kalktılar, Apo anayasa yazıyordu, Başbakan “Kürdistan”ı ilan etti, Kürtler alınıyor diye okullardan andımızı kaldırdılar, milliyetçilik ayaklarının altına düştü, teröristlere silah doğrultan nöbetçi neredeyse vatan haini sayıldı…

Adını “Analar ağlamasın” koydular…

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İş tersine döndü, PKK bunlara kazık attı, bu sefer bir terörist için neredeyse bir kasabayı yıkmaya başladılar… Her eve, bayrağa sarılı bir gencin tabutu gelmeye başladı…

Adı “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” oldu…

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Besledikleri cemaat ile anlaşmazlık çıktı, birbirlerine girdiler, arada masum insanlar öldü…

Adı:

“15 Temmuz Destanı…”

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Yoksul mahallelerini yıktılar… Fakir ama bahçe içinde, tavukları, kuşları, köpekleri ile mutlu dünyaları yerle bir edip, çirkin apartmanlara tıkış tıkış doldurdular insanları… Boşalan arsaları yandaş müteahhitlerle paylaştılar…

Adı güzeldi:

“Kentsel dönüşüm…”

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Hazine arazisi kapatanları, kaçak kat çıkanları, ruhsatsız yapıları, üç kat izni varken yedi kat dikenleri… Kısacası yasaları çiğneyen, kentlere ve çevresindeki insanlara saygısızlık yapanları kurtarmaya gelmişti sıra…

Adını koydular:

“İmar barışı…”

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Arkasından yurtdışına kaçırılmış rüşvet ve kara paraları akladılar, adı:

“Varlık barışı…”

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Şu gökten yağmur gibi yağan zamların adı ne:

“Güncelleme…”

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Bence sen de kendini “güncelle” kardeşim…

Hâlâ var olduğunu zannettiğin cumhuriyetin vatandaşı mısın?..

Yoksa; sınır tanımaz tek adam saltanatının, her gün biraz daha yoksullaşan, korkmuş, sinmiş, zavallı kulu musun?..

Nesin?..

Kendinizi güncelleyin.

“Ispanak bile güncellendi” diyorlar.

