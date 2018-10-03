Parti teşkilatımıza duyurulur…

Arkadaşlar…

Rabbimizin nasip ettiği aziz milletimize hizmet aşkı ile 2023 nurlu ufuklara doğru, iç ve dış mihrakların hain saldırılarına rağmen, muasır medeniyetin dahi üstünde olacak şekilde partimiz yola devam etmektedir…

Ancak kimi kendini bilmez kökü dışarıda ihanet içindeki haddini bilmezler, ekonomik kriz varmış gibi iftiralar atarak milletimizin zihnini bulandırmakta, böylece netice alacaklarını zannetmekte, bir kısım vatandaşlarımız da sanki ekonomik kriz varmış gibi hissetmektedirler…

Arkadaşlar…

Bu gibilere Cenabı Hak huzurunda hesap sorulacağı gibi, bu dünyada da savcılıklarımızın gerekli dersi vereceklerinden kimsenin şüphesi yoktur…

Yine de parti teşkilatımız tedbir olarak:

a-Gıda maddelerine, bilhassa dana kıymaya gelen zamları hatırlatmasına mahal vermemek bakımından, toplantıları lokanta, kebapçı, köfteci gibi yerlere uzak yerlerde düzenlemeleri isabetli olacaktır…

b-Kimi haddini bilmezlerin muhtemel “Açız…” diye bağırmalarına mahal vermemek bakımından da, toplantı öncesi “Acaba karnı aç olan var mı?”, “Buyurun yemek yiyelim” gibi yaklaşımlar unutulmamalıdır…

c-Ayriyeten; “Açız” diye bağırma ihtimali gözüken kötü niyetli şahısların tespiti durumunda, ellerine tutuşturulmak üzere hazır dürüm bulundurulması…

d-Konuşmacı arkadaşlarımızın bilhassa turp, roka, turşu gibi iştah açıcı ifadelerden katiyen bahis etmemeleri, hanım kardeşlerimizin de mantı, börek, içliköfte yapacakmış gibi bir duruş içinde olmamaları…

e-Parti mensuplarımızın, MYK üyelerinin garsonları, dolayısıyla yemeği akla getirecek papyon, fitilli pantolon, beyaz ceket gibisinden kıyafetler giymemeleri rica olunur…

Arkadaşlar…

Bu vesile ile sayın liderimizin buyurduğu “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturu ve ecdadımızın rahmeti ile mübarek vazifemizin devamını, aynı şekilde milletimizi daha da güzel zemine oturtmamızı dualarla Mevla'dan niyaz eder………