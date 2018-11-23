Sapık sayımız arttı…

Ne çok sapık var:

Kısa etekli kız…

Sokakta yalnız kadın…

Şortlu yolcu…

Heykel…

Damacana…

Komşunun keçisi…

Eşek…

Saldırıyorlar…

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Vitrin camını kırıp pahalı giysilere dönüp bakmadan, cansız kadın mankeni alıp kaçırmak, dünyada belki de ilk kez bu ülkede oldu…

Saraydan kız kaçırmak gibi diyelim…

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Bize şaka gibi geldi ama şaka değilmiş; balerin kadın heykelini “Ne bu baldır-bacak” diye tekme tokat dövdüklerine göre… Adamın pantolonunu indirip heykele tecavüz etmeye kalkması da demek ki gerçekti…

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Bitirim hoca “Oval cisimlere öyle uzun uzun bakmak iyi değil” dediğini yazıp çizdiğimizde ciddiye almadınız…

Bir bildiği vardı, yine bir ilke imza attı Türkiye; asansörde damacanaya tecavüz eden adam yakalandı…

Memlekette vosvoslar, mutfak tüpleri, tencereler, çaydanlıklar dahi güvende değildi…

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(O tarikat şeyhlerinden birisi, erkek müritlerini becermeye kalkınca geçenlerde yakalandı… Genç müritlerin şikayeti üzerine Konya'da yargılanan şeyh, iddiaya göre ilgi duyduğu müritlerini zikir törenlerinde, ortada öyle dönerken seçiyormuş, güzellik yarışması gibi hani…)

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Bir, üç, beş değil…

Gökten sapıklık yağıyor… Yollarda, sokaklarda, çocuk, kadın, erkek, insan-hayvan demeden saldırıyorlar…

Ne oldu da sana?…

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Sapıklar her zaman olabilir…

Ama devlet çürüdüğünde, hukuk işlemediğinde, ahlaksızlıklar yapanın yanına kâr kaldığında ve yukarıdakiler utanma duygularını yitirdiklerinde…

Alttakiler aynısını yaparlar…

Utanma kalkmıştır…

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Geldik:

6 yılda 120 bin çocuğun doğum yaptığı resmen açıklandı… Yukarıdakilerde bir tepki, bir tedirginlik, bir alınganlık, bir utanma belirtisi var mı?..

Yok…

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İşte böyle oldun Türkiye…

Çürüye çürüye, tanınmaz haldesin…