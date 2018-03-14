Siyasi ahlak falan…

Karşılıklı oturdular:

“Zatıaliniz bana hain dedi ama…”

Öbürü:

“Sen de bana zürriyetsiz dedin ya…”

“Ama sen bana dangaloz dedin…”

“Peki bana hırsız diyen kimdi?..”

“Fitneci demedim ama…”

“Kara paracı memleketi sattı dedin, insanın zoruna gidiyor adeta…”

“Motoru hararet yaptı, kayışı koparmış, contayı yakacak demeniz de bizi fazlasıyla üzmüştür…”

“Tekeden süt çıkmaz, balda tuz bulunmaz, senden cumhurbaşkanı olmaz demeniz hakikaten, şey oldum yani…”

“İnsan söylüyor işte…”

“Hani bir türkü var; sevdin ama neler ettin…”

*

Madem bu kadar uyum var, ittifak yapmakta anlaşırlar…

Şöyle olur ittifak:

Seçmen, oy pusulasında iki partiden hangisine basarsa, öbürüne de basmış sayılır… Böylece oyları yüzde 3-4'lere düşmüş parti 50-60 oy almış gibi olur… Tüm küçük partiler yüzde 9.9 oy alsalar bile barajın altında kalırken, o yüzde 1 alsa bile Meclis'e girer…

Son referandumda hilesiz yüzde 47 oy almış büyük parti ise otomatik olarak yüzde 3-5 artarak yüzde 50'yi geçmeye bakar…

*

Böyle bir ittifak yeryüzünde yok…

Yani yüzde 3-5 oy alan bir partinin yüzde 50 almış gibi parlamentoya girmesi, dünyada görülmüş şey değil…

Ayrıca kafa kafaya vererek seçim sandıklarında yapılacak her türlü hileyi-suçu “yasal” hale getirmek…

*

Ve önceki gece…

İttifak kanununu, sabaha karşı, tekme-tokat arasında TBMM'den geçirdiler…

*

Bu hale geldin memleket…

Siyasi ahlaksızlık “kanun” oldu…

Biz uyurken…