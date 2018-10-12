OVP’deki örtülü ödenek

TL'nin kronometreye bağlanmış gibi değer kaybettiği günleri anımsayın.

İki ay öncesiydi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kameralar karşısına geçip ilgi çekici bir sunum yaptı. (“Kameralar karşısına” ifadesini özellikle vurguluyoruz. Açıklama bittiği anda kürsü hızla terk ediliyor zira. Allah korusun (!) bir gazeteci çıkıp can sıkıcı bir soru sormasın diye.)

Bakan Albayrak o sunumda, Orta Vadeli Program'ın (OVP) eylülde açıklanacağını belirtip “Ona da yeni isim arıyoruz, güzel isim önerileri de geldi. OVP'nin yeni ismiyle birlikte detayları ortaya çıkacak” demişti.

OVP'nin eylül değil ekimde (dün) açıklandığını –“güzel isim” bulunamadığından olsa gerek- otantik adını muhafaza ettiğini not düşüp asıl konuya gelelim.

ORTA VADELİ ÖRTÜLÜ ÖDENEK

Cumhurbaşkanı'nca kullanılan “örtülü ödenek”, her yıl bütçede belirlenen başlangıç ödeneğinin binde 5'ine kadar harcanabiliyor. Dolayısıyla OVP bize, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki üç yılda yapacağı örtülü ödenek limitine dair veri sunuyor.

2019-2020-2021 yılı bütçe tahminleri esas alındığında Erdoğan'ın üç yılda bütçeden harcayabileceği örtülü ödenek tutarı, toplamda 16.5 milyar TL'ye ulaşıyor. Eğer 2019 bütçesi OVP'de yazıldığı gibi sunulacaksa, 2019 yılı örtülü ödenek limiti ise 4.8 milyar TL.

Detaylar şöyle:

OKLUK YERLEŞKESİ

OVP'deki üç yıllık bütçe tahminleri, iktidarın paylaşmayı sevmediği bazı harcama kalemleri hakkında da fikir veriyor. Örneğin, devletin yatırımlarını, satın alınan ya da ihaleyle yaptırılan taşınmaz ve binaları ifade eden “sermaye giderleri” kalemi.

Cumhurbaşkanlığı için üç yılda ayrılan toplam “sermaye gideri bütçesi” nin 2.5 milyar TL'yi aştığı görülüyor. (Dağılımı: (2019: 950, 2020: 773,5 2021: 887 milyon TL)

Bu tutarın bir bölümü Beştepe'deki Saray'ın bulunduğu yerleşenin yapıları içinse bir bölümünün de Okluk'ta yaptırılan Yazlık Yerleşke'ye ilişkin harcamalar olduğu anlaşılıyor.

(İhalesinin ilanını hiç duymadığımız Okluk Yazlık Sarayı'nı Rönesans Holding'ın yaptığını birkaç kez yazmış, herhangi bir yalanlama almamıştık.)

OVP'de görünen tek “sermaye gideri” Cumhurbaşkanlığı değil kuşkusuz. Yine Rönesans Holding bünyesindeki REC Uluslararası şirketinin (davet yöntemiyle) yaptığı yeni Yargıtay binasına dair harcamalar da OVP'de. 2019'da 350.5 milyon TL olmak üzere Yargıtay'ın “sermaye gideri” başlığıyla konulan üç yıllık toplam ödenek 882 milyon TL.

Sonuç: Enflasyonla mücadele programının ne kadar sahici olduğunu, yeni ve heybetli bina tutkusuna bakarak da test edebilirsiniz.