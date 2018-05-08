Anneler günü destinasyonları

Anneler gününde anneme hediye almak yerine onu seyahate götürmek istiyorum diyorsanız, size yurtdışından annelerin keyif alacağı destinasyonlar hazırladım.

Şarkı sözlerinde söylediği gibi “I found my love in Portofino” Portofino'da aşkımı buldum. Bu şarkı ile birlikte tüm dünya Portofino'yu tanıdı. Küçücük, rengarenk bitişik apartmanlardan oluşan Portofino, gerçekten görülmeye değer bir sahil kasabası… Robert De Niro'yu yazın bir restoranda ya da bir kafede görmek mümkün zira evi tam meydanda…

Portofino bir tekne barınağı gibi ve buradan denize girilmiyor. Mayıs ayı gidilebilecek en güzel ay bence… Annenizi Nazionale otele götürün denize bakan taraftan bir oda alın ve akşam altındaki restoran Puny’yi bir deneyin. Portofino meydanında bir kaç restoran var ama Puny gerçekten yerel halkın gittiği ve taze ürünleriyle meşhur…

Güney Fransa zenginliğin ve ihtişamın simgesi üstelik anneler gününden hemen sonraki hafta Grand Prix ve Cannes film festivali var. Tüm hazırlıklar bitmiş oluyor şehir bu büyük organizasyonları beklerken siz de annenizle çok keyifli bir tatil geçirebilirsiniz. Size tavsiyem bir yerde kalın ve her gün günü birlik gezin… Sahili en keyifli Cannes olduğu için bizim tercihimiz Cannes oluyor ama siz Nice'de de kalabilirsiniz. Sırasıyla ilk gün St. Tropez, Le Club 55'te öğlen yemeği yiyebilirsiniz. Meşhur tatlısı Tropezienne’i tatmadan sakın ayrılmayın.

Nice denince akla La Petit Maison geliyor…Küçük ev… Taze ürünleri ve lezzetli menüsü ile tüm dünyada ün salmış ve dünyada çok iyi lokasyonlarda şubeleri açılmış.

Turla gitmediyseniz her yerde otobüs var. Şehirleri otobüsle gezmenizi öneririm.

Annelerimizin hoşuna gidebilecek başka bir destinasyon ise Fas…Marakeş hep bize sentez kültüründen dolayı değişik gelmiştir.. Marakeş'te dekorasyonu ile dünyada nam salmış imza oteller mevcut…Başlıcaları La Mamounia, Selman Marrakesh ve Royal Monsour…Kültürü, mimarisi, eğlencesi ve yemekleri adeta kendini zorla davet ettiriyor. Geleneksel bir Fas gecesi için Comptoir Darna'ya gidin. Klasik Fas yemeği yemek isterseniz Yacout ve Toblis'e gidebilirsiniz. Muhteşem bahçe Le Jardin Majorella görülmeye değer…İlgiliyseniz Yves Saint Laurent müzesini de gezin derim…

Benim en favori şehirlerimden biri San Sebastian….Bir kere ile asla doymam bir çok kere gitsem hiç bıkmam diyeceğiniz gastronomi kenti…Aynı zamanda boylu boyunca uzanan sahili sizi adeta büyülüyor. Dünya mutfak trendlerini takip eden bir anneniz varsa ben daha güzel bir hediye düşünemiyorum. Önceden yapacağınız yemek rezervasyonları ile öğlenlerinizi gastonomik restoranlarla doldurun. Arzak, Akalare ve Mugaritz size tavsiye edebileceğim restoranlar… Akşamları ise sokakların keyfini çıkartıp tapaslar deneyebilirsiniz. Sahilde Hotel Londres'de ya da biraz içerde Maria Cristina benim favori otellerim…

Malta kompak ve aynı zamanda çok kimlikli bir ada…Hayatımda ilk defa soldan direksiyon arabayı Malta'da kullandım ve itiraf etmeliyim ki hiç ürkmedim. Merkezde kalmak her yeri rahatça gezebilmek için avantajlı oluyor. Renkli cumbalı evleri adanın adeta simgeleri olmuş. Tarihi şehir Mdina Malta'da gezilmesi gereken en önemli yerlerin başında geliyor.

Özellikle faytonla gezmenizi tavsiye ederim. Faytoncular size bir nevi bedelsiz rehberlik hizmeti de veriyorlar. Mdina'nın içindeki Relais Chateau grubuna ait The Xara Palace otelin içinde De Mondion restoran, Malta'nın en tanınmış şefi Kevin Bonello tarafından işletiliyor. Şarap kavı defalarca ödül almış. Annenizle yeşilin her tonunu görebileceğiniz manzarada harika gastronomik bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bu arada minik adalara ufak teknelerle geçmeyi sakın unutmayın deniz kenarındaki salaş balıkçılar da çok keyifl

Yurtdışına çıkmayalım derseniz işte size yurt içinden 5 farklı destinasyon önerisi…

Sapanca keyifli ve yakın bir destinasyon olabilir. İyi bir masaj,kese ve çeşitli bakımlar kendinizi iyi hissetmeniz için harika bir fırsat… Sapanca'da Richmond ve Güral tesislerinde konaklama güzel bir anneler günü hediyesi olabilir. Her iki tesisin de sağlıklı menüleri mevcut aynı zamanda yaza hazırlık diyet yapmak isteyenlere tavsiye ederim. Temiz havada sıcaklar bastırmadan yürüyüş yapmak için çok ideal bir yer..

Dalaman Sarıgerme tarafları annelerin oğulları ile aktivitesi bol bir tatil yapması için iyi bir fırsat… Hilton Sarıgerme bir çok aktivite ile birlikte özellikle çocuklara yönelik hazırladığı yaz programlarında annelerle keyifli vakit geçirilebilecek bir tatil köyü…Dünya mutfakları ile her akşam kendinizi başka bir ülkede hissedebilir, küçük yaşlarda çocuklarınıza farklı kültürlerin lezzetlerini deneyimletebilirsiniz.

Tarih seven anneler için Amasya çok keyifli bir alternatif olabilir. Kral Kaya mezarlarının çarpıcı gece görüntüsü bile şehri ziyaret emek için başlı başına bir sebep…Şehzadelerin yetiştiği Amasya, Osmanlı'dan cumhuriyetin inşa edildiği döneme tanıklık etmiştir. Konakları, müzeleri tarih seven annelere güzel bir anneler günü hediyesi olabilir.

Son dönem doğu gastronomi dünyasının başkenti Gaziantep, kültürü ve lezzetleriyle büyülüyor. Annenizle bu lezzetleri tadabilir, bakırcılar çarşısında gezebilir ve hatta tarihi hamama gidebilirsiniz. Tarihi Tahmis kahvesinde kahve içebilir, İmam Çağdaş'ta tam mevsimi sarımsak ve yeni dünya kebabı yiyebilirsiniz. Aslında Keme kebabının da zamanı ama Suriye'den geldiği için eskisi kadar bulunamamasından şikayetçiler…Halil Usta ‘da küşnemeyi yemeden sakın dönmeyin derim…Antep'te merkezdeki Tuğcan Otel her yere yakın olduğu için gelen turistler tarafından en çok tercih edilen otel diyebiliriz…