Kadınlar Köprüaltı Lokantasında buluştu…

Eskiden tanıdığımız, bir çok iyi işletmeye imza atmış Gül Etker, arkadaşları Şehnaz Vardar ve Saadet Erdoğan ile Köprüaltı adında çok keyifli bir meyhane açmışlar. Sizi yormayan, yalın bir dekorasyon mevcut ama duvardaki esprili tablolar mekanı çok da keyifli hale getirmiş. Adı tam lokasyonunu yansıtıyor. Köprüaltı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün altında…Mekan kulaktan kulağa çok fazla yayılmış ve yeni açılmasına rağmen doluydu. Köprüaltı şimdiden ünlü simaların bile uğrak yeri olmuş.

Menünün en güzel tarafı mevsimsel değişmesi…Ürünler tam yörelerinden getiriliyor. Rodos'tan özel getirdikleri feta peynirine bayıldım. Dışarıdan yoğurt bile almıyorlar. Benim favorim taramaydı mezelerden….Taramayı iyi yapan şef tüm mezeleri iyi yapar derler. Sırasıyla denediğim çıtır nohutlu humus, acılı atom, domates mücveri gerçekten çok keyifliydi. İmza yemekleri Köprüaltı Kaburga ve Frik Bulgurunu muhakkak deneyin derim.

Kadın eli değen işletmeler benim favorim…Bu güzel restoran size hem kaliteli yemek hem de kaliteli müzik vaadediyorlar…

Şahsına ‘'MÜNHASIR'' Kebapçı…

Kebabın Messisi Adanalı Şef Selman Altunkaymak ve Beykoz'daki Meşhur Bayramoğlu Döner'in ustası Aytekin Şensoy Beyoğlu ‘nda harika bir konsept tutturmuşlar. Beyoğlu'nda İstikllal Caddesi üzerinde yer alan Münhasır kebap gerçekten ilk girenler için çok şaşırtıcı bir yer…Yukarı çıktığınızda ana restoran aşağıdaki girişten bambaşka bir ambiyans…Tavan otomatik açıldığı için ortam çok da havadar…

Yemekler başarılı ustaların elinden çıktığı için gerçekten çok lezzetli…Son dönem kebapçı ve dönercilerin artması aslında çok bir şey değiştirmedi çünkü iyi yemek yapan her daim aradan sıyrılıyor. Münhasır'da Aytekin Ustanın dönerini muhakkak tadın derim. Bunun yanı sıra Selman ustanın Yağlı kara kebabını duymayanlara şiddetle tavsiye ederim.

Yağlı kara kebabı, kuzu butu ile kafesi arasından çıkan sırt eti ile hazırlanıyor. Bunun yanı sıra denediğim abagannuş, etli kebap, sarma beyti, küşleme ve yaprak ciğerini tavsiye ederim…

Kendilerine has yaptıkları katmer yemeğinizi adeta taçlandırıyor. Münhasır Kebap, Beyoğlu'na yolu düşenler için iyi bir alternatif diyebiliriz.