Lider Yatırım isimli şirketten ölüm tehdidi

Sevgili okurlarım, ne yazık ki Türkiye'nin çivisi çıktı. Hiç kimsenin başkalarına saygısı ve sevgisi kalmadı.

Toplum silahlandı.

En önemsiz bir trafik kazasında, bir tartışmada bile silahlar çekiliyor, herkes hakkını yanında taşıdığı silahla aramaya kalkıyor.

İnsanlar birbirini vuruyor, dövüyor, küçük çocuklar tacize uğruyor.

Silahlar konuşmazsa mutlaka yumruklar konuşuyor!

* * *

Bizim durumumuz ise biraz farklı. Ben bu iktidarı eleştiren, Türkiye'nin gidişinden kaygı duyan bir gazeteciyim.

İktidar yandaşlarından her gün yağan küfürleri ve hakaretleri burada yazmaktan utanırım.

Bunlardan şikayetçi oluyoruz, savcılıklar tarafından ceza davaları açılıyor.

Bazıları dava tebligatını alınca bakıyor ki pabuç pahalı, sonra başlıyor özür dilemeye…

İş “Ben ettim sen etme abicim, çoluk çocuğum var, beni affet” yakarışlarına geliyor.

Kimi öğrenci, kimi “Valla ben sövmedim, birileri benim bilgisayarımı kullanıp size hakaret etmiş, özür dilerim” demeye başlıyor.

* * *

Bir de ölüm tehditleri var. Vatandaş almış iktidar rüzgarını arkasına, öldürmekten dem vuruyor!

Geçtiğimiz pazar günü burada iki padişahı, Abdülhamit ve Vahdettin'i eleştiren bir yazı yazmıştım.

Elime dün ulaşan bir e-posta mesajını şimdi size iletiyorum:

“Kimden: Lider Yatırım

E-posta adresi: lider.yatirim34@gmail.com

Kime: emincolasan@sozcum.com

Konu: Haddini bil.

* * *

Şimdi bu e-posta mesajını özetle okuyalım:

“Sizi Sultan Abdülhamit ve özellikle Sultan Vahdettin hakkında konuşmaktan men ederim. Siz kimsiniz, ne sanıyorsunuz kendinizi?

Hain sizin dedeniz ve dedenizin arkadaşlarıdır. Sizin dedeleriniz ya Yahudi dönmesi, ya Bizans artığı, ya da dünyalık menfaat için kendini ve ruhunu satan satılıklardır.

Ancak siz ve sizin gibi alkol kullanmaktan beyni yanmış alkolik beyinsizler, işine geldiği için sahte tarihe inanmak istiyor…”

Sonrasında en can alıcı bölüm geliyor:

“Bu vatanın gerçek sahipleri bizleriz. Yarın bir savaş çıksa kaçacak delik arayacaksınız.

Biz ise ya öleceğiz, ya öldüreceğiz.

Keşke savaş çıksa da düşmanlarla birlikte sizin gibi hainleri de temizlesek.”

* * *

Şimdi bu mesajın neresinden bakmalı!..

Hem hakaret ediyor, hem de öldürmekten söz ediyor.

Üstelik kendi adıyla değil, çalıştığı veya sahibi olduğu şirketin mail adresinden gönderiyor.

Şirketin adı: Lider Yatırım.

* * *

Gazetedeki arkadaşlarla merak ettik, biraz araştırdık.

Karşımıza ülkenin belli yerlerinde gayrimenkul alım satımı yapan İstanbul'da yerleşik bu şirket çıktı.

Telefon numarasını da bulduk:

0 530 788 84.

Arkadaşlarımız bu numarayı çevirdi…

Karşımıza bir kadın çıktı!

Arkadaşlarımız bana atmış olduğu mesajdan söz ettiler, “Acaba siz mi gönderdiniz, yoksa yanlışlık mı oldu” diye sordular.

Kadın nefes almadan konuştu, mesajını doğruladı…

Beynini ve gözünü hırs, kin ve nefret bürümüştü…

Ölüm tehdidinde ısrar ediyor, “Evet, biz sizin gibileri öldürmekten korkmayız” diyordu.

Adının Hatice olduğunu söylüyordu. (Doğru olmayabilir.)

* * *

Adı Lider Yatırım olan bu şirketin yetkilisi olduğu anlaşılan kadın, hem de şirketinin adını kullanarak işte böyle hakaretler ve ölüm tehditleri savuruyordu.

Bizler bir yanda yazılarımızı yazarken, öbür yanda böyle ruh hastası tiplerle de muhatap olma durumunda kalıyoruz.

Ellerindeki sözde malzemeler gülünç:

Yahudi dönmesi, Rum piçi, Ermeni dölü!..

Alkolik beyinsizler…

Allahsızlar, İslam düşmanları…

Şimdi ben bu kadına “Arkadaş ben alkol içemem, bir şişe birayı bitiremem, bir tek rakı içsem ikinciyi vücudum kaldırmaz” desem, inanmayacaktır.

Ama hepsinde böyle pespaye ifadeler, hakaretler, tehditler…

Okumazlar, tarih bilmezler, ülke gerçeklerinden haberleri yoktur. Olsa bile öğrenmek istemezler.

Bunlar AKP'nin devşirdiği ve ülkemize hediye ettiği yeni model insan tipleri.

Kalite bu!

Hayrını görsünler!

Şimdi bakalım, yargı, bu Lider Yatırım şirketi adına gönderilen inanılmaz hakaret ve tehdit konusunda nasıl bir karar verecek!