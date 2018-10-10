Değerli Okurlar, günlerdir ekranlardan İsmet İnönü ile ilgili ilginç yorumlar dinliyorum. İlginç diyorum çünkü her yeni duyduğum beni daha fazla hayrete düşürüyor. Hatta öğrendiğimiz ve yaşam tarihinin bir bölümüne de denk gelen biri olarak bütün bildiklerimin, şu dönem anlatılanlarla nasıl bu kadar ilgisiz olabildiğini kendi kendime sorgulamaya başladım. Vardığım nokta şu oldu. Ülke ekonomisinin bu denli daraldığı bir dönemde, toplumu ekonomik açıdan ferahlatacak önlemler konuşulması gerekirken hangi düşünce 1973 yılında vefat eden ulusal kahramanımız Rahmetli İsmet İnönü'yü gündeme getirmenin ne anlama geldiğini ben biliyorum ama yorum yapmıyorum. Bunu siz değerli okurlara bırakıyorum.

Son dönemde, özellikle İsmet Paşa'nın (Cumhurbaşkanlığı döneminde) ve Cumhuriyet'in Partisi CHP'nin Atatürk'ten sonra bu ülkeye hiçbir katkıda bulunmadığı ve hatta var olan fabrikalarında kapatıldığı iddia ediliyor. Bunlar konuşulurken, sosyal medya aracılığıyla Sayın Mehmet Kurthan'ın kaleme aldığı 1938-1950 yılları arasını özetleyen bir yazı okudum. Sizlerle paylaşıyorum.

1939 – Bursa Merinos Fabrikası üretime başladı.

1939 – Ergani Bakır madenleri İşletmesi hizmete girdi.

1939 – Karabük Demir Çelik Kok Fabrikası üretime başladı.

1939 – İstanbul'da yabancıların işlettiği Tramvay ve Tünel tesisleri devralındı.

1939 – Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleştirildi.

1939 – Adana Elektrik Şirketi devletleştirildi.

1939 – Sivas'ta Demiryolu Makinaları Fabrikası kuruldu.

1939 – Aydın'da 4000 köylüye toprak dağıtıldı.

1939 – İstanbul'da kent içi ulaşım, havagazı ve elektrik dağıtımı yapacak İETT kuruldu.

1939 – Fransız askerleri Hatay'dan çıkartıldı, Hatay Türkiye'ye katıldı.

1939 – Karabük Demir Çelik Fabrikası Yüksek Fırınları hizmete girdi.

1939 – Malatya iplik fabrikası hizmete girdi .

1939 – Ankara Havagazı Şirketi devletleştirildi.

1939 – Karabük Demir Çelik Boru Fabrikaları hizmete girdi.

1939 – Unkapanı Atatürk Köprüsü açıldı.

1939 – İlk Türk denizaltısı Atılay Haliç'te denize indirildi.

1939 – Sivas – Erzurum demiryolu açıldı. 15 yılda yapılan demiryolu 3.000 km'ye ulaştı

1939 – Tekirdağ Şarap Fabrikası hizmete açıldı.

1939 – TBMM binasının inşaatına başlandı.

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1940 – Raman dağında Petrol bulundu… Milli Türk Petrol Şirketi kuruldu.

1940 – Köy Enstitüleri kuruldu. (Toplam sayısı 21'i bulan Köy Enstitüleri 1954 yılında kapatıldı)

1940 – İstanbul Radyo İstasyonu hizmete girdi.

1940 – Ereğli Kömür İşletmesi kuruldu. Ereğli kömür ocakları devlete bağlandı.

1940 – Haliçte yapılan İkinci Türk denizaltısı donanmaya katıldı.

1940 – Taksim Gezi Parkı İstanbul'da açıldı.

1940 – Ankara'da Milli Halk Kütüphanesi açıldı.

1940 – Garp Linyitleri İşletmesi kuruldu.

1940 – Antalya – Manavgat – Konya karayolu açıldı

1940 – Şile Enerji Santralı hizmete açıldı

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1941 –Anıtkabir'in temeli atıldı

1941 – Gebere Barajı açıldı.

1941 – Türkiye ilk milli petrol şirketi Petrol Ofisi kuruldu.

1941 – Türk Hava Kurumu Ankara Etimesgut'ta uçak fabrikası kurdu.

1941 – THY Yurtiçi uçuş merkezlerinin sayısı 11'e çıktı.

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1942 – Ankara Etimesgut'ta üretilen ilk Türk uçağı deneme uçuşları yaptı.

1942 – Türk Devrim Tarihi Enstitüsü kuruldu.

1942 – İlköğretim seferberliği başladı.

1942 – Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü açıldı.

1942 – Dalaman ve Hatay Devlet Üretme Çiftlikleri kuruldu.

1942 – Atatürk Devrim Müzesi açıldı.

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1943 – Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsası Kanunu kabul edildi.

1943 – Zonguldak-Kozlu demiryolu hattı açıldı.

1943 – İstanbul'da Atatürk Bulvarı açıldı.

1943 – Ankara'da Gençlik Parkı açıldı.

1943 – Diyarbakır – Batman Demiryolu açıldı.

1943 – Seyhan barajı ve Regülatörü faaliyete geçti.

1943 – Sivas Çimento Fabrikası üretime başladı.

1943 – İstanbul'da Yıldız Parkı açıldı.

1943 – Ankara Fen Fakültesi açıldı.

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1944 – Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK) kuruldu.

1944 – İzmit Klor Alkali Fabrikası hizmete girdi.

1944 – İzmit Selüloz ve kağıt Fabrikaları işletmeye alındı.

1944 – Ankara Etimesgut uçak fabrikasında çeşitli tiplerde 200 özgün uçak üretildi.

1944 – Anıtkabir'in temeli atıldı.

1944 – İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kuruldu.

1944 – Mersin Limanı hizmete açıldı.

1944 – Gaziantep Havaalanı açıldı.

1944 – Fevzipaşa – Malatya ve Diyarbakır – Kurtalan demiryolları hizmete girdi.

1944 – Sakarya'da Ziraat Alet ve Makinaları Fabrikası üretime başladı

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1945 – Köy Enstitüleri ilk mezunlarını verdi. 1996 mezun öğretmenden 1878 inin ataması yapıldı

1945 – Şirketi Hayriye (İst. Şehir Hatları vapur işl.) devlet tarafından satın alındı.

1945 – Türkiye Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olarak katıldı.

1945 – İskenderun Limanı hizmete girdi.

1945 – Türkiye ilk defa yerli ampul üretimine başladı.

1945 – Çiftçiyi ve Köylüyü Topraklandırma Kanunu kabul edildi.

1945 – Ormanlar koruma amacıyla devletin mülkiyetine geçti.

1945 – İstanbul – Londra ve İstanbul – Paris uçak seferleri başladı.

1945 – İlk yerli uçak motoru fabrikasının temeli AOÇ'de atıldı..

1945 – Etimesgut Uçak fabrikası bünyesinde oluşturulan ARGE –Etüd Bürosu 16 ayrı tipte özgün uçak projesi üretti

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1946 – Türkiye çok partili sisteme geçti. Demokrat parti kuruldu.

1946 – İş ve İşçi Bulma Kurumu hizmete başladı.

1946 – İşçi Sigortaları Kurumu kanunu yürürlüğe girdi.

1946 – İstanbul – Ankara arasında yataklı tren seferleri başladı.

1946 – Ankara Üniversitesi kuruldu.

1946 – Elazığ Tekel Şarap Fabrikası açıldı.

1946 – Türkiye'nin ilk çok partili seçimleri yapıldı.

1946 – İkinci Türk denizaltısı YILDIRAY hizmete alındı

1946 – Raman-8 kuyusundan günde 450 varil petrol üretimine başlandı

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1947 – İstanbul Açıkhava Tiyatrosu açıldı.

1947 – İşçi ve İşveren Sendikaları Kanunu kabul edildi. İşçi ve işverenlerin örgütlenmesinin önü açıldı..

1947 – Palu-Genç demiryolu hizmete girdi.

1947 – Rize Çay Fabrikası üretime başladı.

1947 – Eskişehir Demiryolu Takım Fabrikası hizmete girdi.

1947 – İstanbul'da İnönü Stadyumu açıldı.

1947 – Etimesgut uçak fabrikasında üretilen uçakların aerodinamik testlerini yapacak Ankara Rüzgar tünelinin kurulmasına başlandı

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1948 – Köprüağzı – Maraş demiryolu açıldı. Açılan son demiryolu hattı oldu; çünkü 1950'deki Adnan Menderes hükümetinden itibaren demiryolu yapımları durduruldu.

1948 – Çatalağzı Termik Santralı hizmete girdi.

1948 – Milli Kütüphane hizmete girdi.

1948 – Ankara Etimesgut'ta kurulan ilk yerli Uçak Motor fabrikası hizmete girdi.

1948 – Paris'te yapılan dünyanın en büyük havacılık fuarında Türk uçakları da sergilendi

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1949 – Porsuk Barajı açıldı..

1949 – Emekli Sandığı kuruldu.

1949 – Türkiye İnsan Hakları Bildirgesini onayladı.

1949 – Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kuruldu.

1949 – İstanbul'da Kartal- Yalova araba vapuru hizmete girdi..

1949 – Sümerbank Ateş Tuğla Fabrikası Filyos'ta açıldı.

1949 – Muş'ta Alparslan Devlet Üretme Çiftliği kuruldu.

1949 – Murgul Bakır İşletmeleri üretime başladı.

1949 – Türkiye Avrupa Konseyi'ne kabul edildi.

1949 – Etimesgut uçak fabrikasında üretilen uçakların aerodinamik testlerini yapacak Rüzgar tünelinin inşaat ve montajı bitirildi.

SON SÖZ:

“Bir röportaj sırasında gazeteci Demirel’e sorar:

-İsmet İnönü ile aranızda sorun mu var?

Demirel’in cevabı:

-O, arkasına koskoca Kurtuluş Savaşı’nı almış bir kahraman, ben kimim ki onunla bir sıkıntım olabilsin…”