Dış mihrak dedik 642 milyar dolar yedik!

“Eğitim seviyesi arttıkça oy oranımız düşüyor” demişti AKP hükümeti bakanı… Nasıl da haklı!

Dünyada olan büyük olayların, dünyadaki tüm devletlerin temel amacının mümkün mertebe Türkiye'ye zarar vermek olduğuna inananlar var bu ülkede.

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İki şirketin araştırma sonuçları bize durumun vahameti hakkında fikir veriyor. Araştırmada doların yükselmesinin nedeni olarak “Dış güçlerin Türkiye üzerindeki oyunları” yanıtını veren katılımcıların oranı yüzde 42'de! Bu yanıtı verenlerin yüzde 58,5'i AKP, yüzde 20,1'i CHP seçmeni… Böyle bir şey olabilir mi?

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Başka bir şirketin araştırmasında; “Son dönemde döviz kurundaki iniş çıkışlar dış güçlerin Türkiye'ye karşı bir operasyonudur” diyen AKP seçmeni oranı yüzde 65 seviyesinde… Sorsan; “Türkiye'de doların artması nasıl yarayacak işlerine?”, onlar da bilemeyecekler… Televizyonda Meral Akşener'in askerden kaçma belgelerini yayımlıyoruz diye haber yapılsa inanacak tipler…

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Bizim huzurumuzun kaçmasından büyük keyif mi alıyorlar? Ülkenin yarısı, fazla televizyon seyretmekten kendini senaryolara fena kaptırmış. Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı muazzam yükselişi engellemek isteyen bilindik faiz lobisi… Provokatörler… Ajanlar… Gerçekte kim bunlar?

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El âlemin de çok umurundaydı bizim memleketin ekonomideki hali… Hollanda? Avusturya? Almanya? İspanya? Fransa? Kendileri Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler arasında…… İngiltere? Daha geçen hafta Erdoğan fotoğraf çektirdi kraliçeyle. Küresel piyasalarda söz sahibi banka, fon ve şirketler ile Londra'da bir araya geldi. “Türkiye'ye yatırım yapın” diye rica etti. Kabul görmedi.

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Sözde kendi uçağını üreten Türkiye, Amerika'nın Boeing firmasına THY adına 40 uçaklık, 11 milyar dolarlık siparişi geçti. Peru, Bolivya, Şili acaba “Türkiye'nin karışması bizim de işimize geliyor” mu dedi? Elin Japon'u bile uyarıyor; “kötü gidiyor sizin ekonomi!” Japon'un bizimle ne derdi olabilir ki?

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Bana biri anlatsa ya; “Dış güçler nasıl yükseltiyorlar bu doları? Ya da faizi!” Durun ben anlatayım… AKP İktidarları süresince Türkiye, 2003'ten 2018'e 555 milyar dolar cari açık verdi. Dışarıdan 642 milyar dolar para geldi. Dışarıdan gelen para biraz kesilince hem dolar artıyor, hem faiz yükseliyor delice… Buyurun bakın ne yapıyor dış güçler bize!

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Bu parayı biz ne yaptık? Tükettik, yedik, betona gömüp yandaşa dağıttık. Yıllardır ülke ekonomisi öyle kötü yönetildi ki! Adeta peşkeş çekildi. Bugün verilen her kuruş kredi, yabancının Türkiye'ye verdiği borç ve zamanı geldiğinde ödenecek faizi…

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Ne biçim iktidar ki bu, dış güçlerin oyunlarına yıllardır çare bulamadı. Dış güçler dedikleri de 2003 yılından beri ülkeye 642 milyar dolar para soktu. Ne zaman borç istesek dış güçler bizi paraya boğdu… Alırken iyiydi de şimdi adı “operasyon” mu oldu?