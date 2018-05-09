İYİ Parti borçları siler mi?

Meral Akşener'in seçim vaadi iyi, hoş ve yapılabilir. Bu borç yapılandırma işi zor değil lakin oldukça tehlikeli. Borcunu güç bela ödeyenler kendini enayi gibi hissetmemeli. CHP de geçen seçim aynısını teklif etmişti, bu seçim daha değinmedi.

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Ne diyor Akşener? Borçları yasal takibe ya da yakın takibe alınmış ve varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 5 milyon vatandaşın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacağız. O kolay…

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Bu borçlar zaten bankaların gözden çıkardıkları alacaklar. Yani banka adamın ümüğünü sıkmış alacağını almış, başka alacak bir şey bulamamış. Tahsilat için umutları kalmamış. Varlık yönetim şirketleri de bunları yüzde 10-15'i gibi komik rakamlara devralmış. Haliyle bu borçlar onlardan çok cüzi bir rakama satın alınabilir. Gayet basit.

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Sonrasında bu borçlar kurulan fona devredilip çok uzun vadeye yayılıp tahsil edilebilir. Devlet aracılığıyla borçlar ödenebilir hale getirilebilir. İnsanlar da kabusları olan borç ödeme baskısından kurtulabilir. Seçmende ciddi anlamda karşılık bulabilir.

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Kaynak mı? Geçen yıl benzerini şirketlere yaptılar. Şirket borçlarını devlet kefaleti ile ötelediler. Kefil devlet olunca bütün bankalar şirketlere yeni krediler açtılar. Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla 250 milyar lira kredi dağıtıldı, çoğu ödenmemiş kredi yeniden yapılandırıldı.

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Ölen hastayı makineye bağlayıp her gün yoğun bakım parası kesen hastaneler gibi bankalar da para bastı. Kaçınılmaz son geldiğinde ise bankalar zararlı bilançolarını kamuya paslayacak. Parayı kefilden alacak. Göreceksiniz o krediyi birçok şirket geri ödeyemeyecek. Devlete maliyeti 25 milyar lirayı geçecek.

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Suriyelilere 30 milyar dolar gittiği bir ortamda bir zahmet kendi milletini unutma! Şimdi gelelim kendini enayi hisseden vatandaşa… Güzel kardeşim haklısın! Bu ülkede enayi yerine konulmak olağan hale geldi. Sonuçta kullanılan para senden benden toplanan vergi…

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Holdinglerin, şirketlerin vergi affı da aslında senindi. Yap-işlet-devret projelerinde verilen garantiler de senin cebinde. Peki, kamu bankalarından verilen ballı krediler kimindi? Bildin, senindi! Dağıtılan makarnalar, kamyonlar ile gelen kömürler de senden gitti.

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Borçlu olanın borçlarını silmek çözüm değil… Gelir artmadıkça tekrar borçlanacaklar. Esas sorun Türkiye'de işler iyice sarpa sardı. Seçim sonrası çıkılacak yol epey taşlı. Ulufe dağıtmak iyi hoş da, biraz reform, plan program görsek… Kim neyi nasıl yapacak onu bir bilsek!