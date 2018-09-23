3 ülke! 3 Lider!

MEKSİKA:

Petrolü var, nüfusu 120 milyonu aştı, turizm geliri yüksek, dünyanın 14. büyük ekonomisi. Ancak dış borçla yaşayabilmekten bir türlü kurtulamadı. Sık sık döviz krizlerine girdi. Zengin ile fakir arasında büyük uçurum hiç kapanmadı. Hapishaneleri, her dönem, silme mahkum dolu ve sürekli isyan çıkıyor. Uyuşturucu kartelleri ise büyük bir sektör oluşturdu. Yoksulu sınırı kaçak geçip ucuza çalışmayı seçiyor ve ABD'deki Meksikalı sayısı 16 milyonu geçti. Meksika bu durumdayken bir önceki devlet başkanı Felipe Caldoran, Başkanlık Sarayı'nda israf içinde yaşadı ve kendine “219 milyon dolara VIP uçak” satın aldı. Seçimi yitirdi. Yerine davranış ve tutumu açısından bizim eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e benzeyen Manuel Lopez Obrador seçildi. Obrador, “ülkem bu kadar büyük yoksulluk içindeyken başkanlık uçağına binmem utanç vericidir, Saray'da da oturmam” deyip, tarifeli uçakla seyahat etmeye başladı.

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KATAR:

İstanbul'un Bakırköy İlçesi kadar nüfusu var. Dünyanın bir numaralı doğalgaz üreticisi, yılda 150 milyar dolar akıyor. Ülkeyi aynı aileden emirler yönetiyor. Kardeşler, amca çocukları birbirine sık sık darbe yapıyorlar. Siyasi parti, sivil toplum örgütü, sendika kurma, gösteri ve yürüyüş hakkı, ifade özgürlüğü yok. Tüm medya (gazete ve TV'ler) Emir'e bağlı. Şura Meclisi'nin üyelerini Emir atıyor. 2017 yılının Haziran ayında Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, “Müslüman Kardeşler'i ve cihat örgütlerini destekliyor” diyerek Katar ile ilişkilerini kesti. Katar Emiri, bu ülkelerin desteği ile kendisine içeriden darbe geleceği korkusuna düşüp ABD'ye daha çok yanaştı. Son ziyaretinde Trump'tan 15 milyar dolarlık savaş uçağı satın aldı. Ve Türkiye'den de askeri yardım istedi. Ankara 2017'de Türk askerini Katar'a gönderdi. Katar Emiri Temim, Türk Cumhurbaşkanı'na 400 milyon dolar değerinde süper lüks VIP uçağı hediye etti.

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TÜRKİYE:

Kendi ülkemiz. Uzun uzun yazmayayım. Siz olanı biteni benden daha iyi biliyorsunuz. Türkiye döviz krizinden kurtulmak için “Yeni Ekonomik Program” açıkladı. Programda devletin harcamalarında 76 milyar liralık tasarruf yapılacağı sözü verilmesine rağmen Türk Cumhurbaşkanı Katar Emiri'nin “döviz yutan harcama canavarı hediye uçağını” alıp kabul etti.

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Kader ağlarını ördü. Meksika, Katar, Türkiye “Saray'da oturma- VIP uçak çoğaltama- ekonomik krizle boğuşma” bağlamında buluştular.

3 ülke!

3 lider!

Meksika ayrıştı.

Kendine Ahmet Necdet Sezer benzeri lider seçti.

Türkiye ile Katar benzeşti.

VIP uçak hibeleşti.