Patronlar Trump’ın otelinde buluşacak

Türkiye'nin önde gelen iş insanları 22 Ekim'de ABD'ye gidip Başkan Trump'ın otelinde kalacak. Trump'ın kızı Ivanka da otelin SPA'sını işletiyor. Erdoğan, ABD'nin uygulamalarına karşı dolar bozdurulmasını isterken, en az 300 civarında iş insanı da Trump'ın oteline dolar yatıracak…

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye karşı izlediği politikayı, ülke yöneticilerimiz “Düşmanca” buluyor, o yüzden ABD'nin yaptırımlarına karşı tepkilerini de sert sözlerle ortaya koyuyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkın yastık altındaki dolarlarını bozdurmalarını istiyor. Bazıları da Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini fırsata dönüştürüyor. Örneğin 4 liraya aldığı doları, 7 liraya bozdurdu. Alabildiğine yüksek kâr elde etti, dolar inmeye başlayınca yine dolar aldı.

Aslında Türkiye'de bu dönemde kimlerin alıp sattığı ve ne kadar kazandığı da bilinir. Ancak bunlar ortaya dökülmez. Bir araştırma yapılsa, inanın kârlı çıkanın hükümete yakınlığı ile bilinen iş çevreleri ve siyasetçiler olduğu görülecektir.

İŞ DİPLOMASİSİ ÖRGÜTÜ

1986 yılında kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütüyor. Yurtiçi ve yurtdışında yatırım imkânlarını araştırıyor. Türkiye'nin ihracatını artırmaya katkı sağlıyor ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine ediyordu.11 Eylül 2014 tarihinde çıkarılan 6552 Sayılı Kanun'la yeni bir yapıya kavuşan DEİK, “Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme” görevini tamamıyla üstlendi.

DEİK, kurucu kuruluşları, üyeleri ve İş Konseyleri ile birlikte, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu gönüllü bir “iş diplomasisi” örgütüdür. DEİK'in başkanlığını Nail Olpak, başkan yardımcılıklarını ise Rifat Hisarcıklıoğlu, İsmail Gülle, Abdurrahman Kaan, Mithat Yenigün ve Berna İlter yürütüyor.

IVANKA'NIN SPA'SI

DEİK/ Türkiye ABD İş Konseyi (TAİK) ve American Turkish Council ATC) tarafından düzenlenen 37'nci ATC-TAİK Ortak Yıllık konferansı 22-24 Ekim 2018 tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilecek. Nerede olduğunu da yazalım: Trump İnternational Hotel. Otelde cilt bakımı, masaj gibi hizmetler de veriliyor. SPA'nın işletmecisi de Trump'un kızı Ivanka Trump. Bunu, otelle ilgili bilgileri incelediğinizde de okuyabilirsiniz.

Ne ilginç bir durum, Cumhurbaşkanı ve bakanlar Trump'a verip veriştiriyor. Erdoğan, herkesin dolar bozdurması çağrısı yapıyor, Türkiye'nin önde gelen en az 300 civarında iş insanı da Trump'un oteline ve SPA salona dolar yatıracak. (SPA, ‘Sudan gelen sağlık' veya ‘Su ile gelen sağlık” anlamlarına gelir. SPA' nın kökenleri de Romalılara uzanır. Zaman içinde Avrupa'ya yayılan SPA temel olarak su ile yapılan terapi ve bakımları kapsar.)

İLİŞKİLERDE GELİŞMELER

DEİK üyelerine gönderilen, Trump International Hotel, Washington D.C.'de halk deyimiyle “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” dedirten duyuruda şöyle deniliyor: “Konferansta Türkiye-ABD ilişkilerindeki gelişmeler, üst düzey Türk ve Amerikan özel sektör ve devlet temsilcileri tarafından değerlendirilecek olup; her sene olduğu gibi, ABD ve Türkiye'deki iş ve yatırım ortamlarına dair görüş alışverişinde bulunulmak üzere çeşitli alanlarda paneller yer alacaktır. Bu sene konferansa eklenen iki önemli yenilik ise Draper Üniversitesi destekleri ile gerçekleştirilecek Girişimcilik ve Yatırım Oturumu ve ikili görüşme imkanıdır.”

Ancak, gelişmelere bakılırsa ilişkilerde iyileşme işaretleri görülmüyor. İş insanları da açıkçası Cumhurbaşkanı'nın söz ettiği konulara girmemeye, o konularda konuşmamaya özen gösteriyor. Ancak, bunun böyle gitmeyeceğini, gitmemesi gerektiğini de sessizce ifade edebiliyorlar.