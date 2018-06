Sandık sırrı

Hâlâ Anadolu Ajansı (AA) verileri tartışılıyor…

Anadolu Ajansı'nın hile yaptığı iddiası dur-durak bilmiyor…

Herkesin kafasında şu soru var:

Anadolu Ajansı'nda kaç gazeteci çalışıyor ki, tüm sandık sonucunu hemen alıp ekrana yansıttı?

AA seçimden önce dedi ki:

“Sandıklar açıldıktan sonra, sonuçlarla ilgili ıslak imzalı tutanağı AA görevlisi alarak merkeze iletecek, AA da sonuçları kurdukları sistem üzerinden abonelerine duyu­racak!”

Hangi sandık bu? 24 Haziran seçiminde Türki­ye'de 180 bin 556 san­dık vardı. Anadolu Ajansı'nın her sandığa bir çalışanını görevlendirmesi olanaksız.

Keza:

49 bin 196 -okul gibi- sandık alanı var. AA'nın her sandık alanına/okula bir çalışanını görevlendirmesi de olanaksız.

O halde…

AA'nın açıklamasını nasıl değerlendirmek gerekiyor?

Akla ilçe seçim kurulu geli­yor:

Türkiye'de 957 ilçe seçim kurulu var; AA'nın burada da her birine bir çalışanını görevlendirmesi zor.

Acaba, Anadolu Ajansı sandık sonuçlarını il seçim kurulundan mı aldı? Ola­maz. Çünkü, sonuçlar il se­çim kuruluna daha gelmeden AA ekrana oyları yağdırdı!

Karışık bir konu vesse­lam…

Tekrar başa dönüp sormak zorundayız:

AA bu konuda neden ketum?

Diyebilirler ki:

“Sandıklarda; AA çalışanı değil, sözleşme imzaladığı­mız taşeronlar görev yaptı!”

– Sayıları kaç bu taşeron görevlilerin?

– Hangi şirketin çalışanları bunlar?

– Neye göre seçildiler; hangi partili bunlar?

Sandıklarda görevli arkadaş­larıma sordum; kimse böyle bir AA çalışanı filan görme­miş! Yoksa AKP müşahitleri mi AA çalışanı?

AA yönetimi, sandık sonuç­larına hızlıca nasıl ulaştığını ayrıntılı olarak açık­lamak zorunda değil mi?

Tek kaynak: AA

Bir değil… Üç değil…

Anadolu Ajansı son sekiz seçimde, sandık sonuçlarını hızlı biçimde abonelerine/ TV'lere duyurarak büyük yük altından başarıyla kalktı!

Fakat üzerinde hep şaibe oldu. Örneğin…

1) Seçimden üç gün önce Meral Akşener, Erdoğan'a seslenerek, “Damadınız Anadolu Ajansı'na; ‘24 Haziran seçim akşamı saat 21.30 itibariyle bizi yüzde 52 olarak ilan edeceksin' dedi mi, demedi mi?” iddiasında bulundu. Berat Albayrak, Akşener'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı. (Erdoğan'ın iki damadı var; niye biri üstüne alındı?)

2) Seçimden dört gün önce TV Net'teki programda ekrana, Anadolu Ajansı'nın 24 Haziran seçim sonuçlarının bulunduğu grafikler yansıtıldı. Grafikte sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı ve Erdoğan'ın seçimleri yüzde 53 oy oranıyla kazandığı gösterildi. Anadolu Ajansı bunun test amaçlı olduğunu açıkladı…

AA açıklaması doğru olabilir. Ancak…

AA Genel Yayın Yönetmeni ve seçim gecesinden sorumlu Metin Mutanoğlu, TV Net'in kurucu kadrosundan. Kanal 7, Yeni Şafak, El Cezire'de de çalıştı. Hayır, bir şey ima etmeye çalışmıyorum; sadece AA'nın bir sır sakladığını düşünüyorum!

Bakınız:

Yıllarca TV'lerde çalıştım…

Seçim gecelerinde kamera arkasında görev yaptım…

O yıllar sandık sonuçları bu kadar hızlı alınmazdı; sabahlara kadar beklerdik. Şimdi gece yarısına ulaşmadan 1-2 saatte kimin zafer kazandığını öğreniyoruz. Bunu sağlayan ise sadece Anadolu Ajansı. Çünkü… Artık seçim sonuçlarıyla ilgilenen başka ajans bırakmadılar! (Bu da ayrı konu!)

Evet, AA'nın seçim gecesi yaptığı büyük başarı! Ama ajans nedense bu başarıyı pek duyurmak, keyfini çıkarmak istemiyor! Suskun…

Türkiye'nin kaderini belirleyen seçim sonuçlarını başarıyla tüm TV'lere ve itibarıyla milyonlarca insana ulaştıracaksın, ama hep bir tevazu içinde sessiz kalacaksın! Şaşırtıcı…

Neyi saklıyorlar?

Kim kimden aldı

Seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde bilindik manzara vardı:

“Sandıklara sahip çıkacağız”, “Adil Seçim Platformu kurduk” diyen CHP yönetimi, bir seçim sonucunu daha eline yüzüne bulaştırdı! AA verilerine muhtaç oldu. AA'nın verilere bakıp teslim bayrağı çektiler. CHP'nin hali şaşırtıcı değil…

5 yıl önce Emrehan Halıcı'nın başında olduğu CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi oluşturuldu. Güya Türkiye'de oy kullanılacak her sandık için ikişer kişi görevlendirildi. Sonuç? Hep sıfır…

İddiaya göre, CHP seçim sistemi bu kez siber saldırıya uğradı!

Peki…

AKP seçim sonuçlarını nasıl takip etti? Genel merkezinde, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından kurulan Sonuç Alım Sistemi (SAS) üzerinden izledi.

Bu sistem, AKP Genel Merkezi'yle bu partinin sandık müşahitleri arasında doğrudan iletişim sağladı. Sandıklardan gelen her sonuç genel merkezdeki 120 kişi tarafından ekrana aktarıldı.

AKP sistemi tıkır tıkır çalıştı.

CHP sistemi siber saldırıya uğradı!

AA sisteminin ise nasıl çalıştığı sır.

İnsan sormadan edemiyor:

Anadolu Ajansı, sandık sonuçlarını AKP Genel Merkezi'ndeki SAS'tan mı aldı?