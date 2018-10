Türkiye’nin kurtuluş reçetesi Mustafa Kemal’in hayat hikayesidir

2008 yılıydı.

Tuhaf işler olmaya başlamıştı.

Peşpeşe Atatürk kitapları çıkarıyorlardı.

“İnsani yönlerini anlatıyoruz” sloganıyla, güya kişisel özelliklerini yazıyorlardı ama, aslında düpedüz karalama kitaplarıydı. Alkolik, kalpsiz, dinsiz, megaloman, hatta korkak gibi, somut yalanlar vardı.

Atatürk'ün insani yönlerini tanımaya çalışan gençler, zehirleniyordu.

★

Aynı dönemde “yeni Türkiye” sloganıyla, CIA mensupları tarafından, göbeği Brüksel'e bağlı yazarlar tarafından kaleme alınan kitaplar türemeye başlamıştı. Açık açık “Kemalizm'in sonu geldi” deniyordu.

★

Yine aynı dönemde “tarih” adı altında dergiler çıkmaya başlamıştı. Siyasi iklimden faydalanarak, meydanı boş bulmuşlardı. Toplum henüz farkında değildi ama, İstiklal Savaşı bile İngiliz penceresinden yazılıyordu, Zübeyde hanımın namusuna bile dil uzatılıyordu.

★

Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihten silmeye çalışan, alternatif suni tarih yazmaya çalışan karşıdevrimcilerin sinsi çabalarıydı.

Konuşması gerekenler korkup sustuğu için, yalan kurumsallaşıyordu.

★

“Mustafa Kemal”i yazmaya, işte o 2008'de karar verdim.

★

Mustafa Kemal'e olan borcumuzun…

Boynumuzun borcu olarak gördüm.

★

10 yıl çalıştım.

★

İki bin civarında kitap, dergi, belgesel, röportaj, akademik tez, rapor, makale ve haber taradım.

Yedi bin sayfa özet çıkardım.

Peyderpey iki yılda yazdım.

İnanmayanların teyit edilebileceği kaynaklarla, çarpıtmadan, eğip bükmeden, saklamadan gizlemeden, otosansür uygulamadan, olduğu gibi, tüm gerçekliğiyle yazdım.

520 sayfalık kitap haline getirdim.

★

Bugün çıktı.

★

35 yıllık gazetecilik kariyerimi ortaya koyarak iddia ediyorum ki, Mustafa Kemal'i hiç böyle okumadınız.

★

İddia ediyorum…

İlk kez tanışacaksınız.

Gözünüzün önünde üç boyutlu hologram olarak canlanacak.

★

Çağdaş Kuvayi Milliye'nin yayınevi Kırmızı Kedi tarafından basıldı.

★

Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş rekor baskısı olacak.

İlk etapta 1 milyon 700 bin adet planlıyoruz.

3 milyonu geçebileceğimize inanıyoruz.

★

Atatürk'e yaraşır vizyonda olması için gece gündüz çaba harcadık.

Sadece Türkçe'yle Türkiye'yle sınırlı kalmayacak.

İngilizce, Almanca, Azerice, Çince, Rusça basılacak.

★

Bu iddiayla yola çıktık… Dünya, Mustafa Kemal'in orijinal biyografisini tarihte ilk kez bu kitaptan okuyacak.

★

Sadece yetişkinler için değil, anaokulu versiyonu, ilköğretim versiyonu olacak.

★

Üç yaşından itibaren, 3-7 yaş grubu okul öncesi çocuklarımız için, renkli, çizgi karakterlerden oluşan 10 kitaplık set hazırlıyoruz.

Her bir kitap, 32'şer sayfa olacak.

Yılbaşı gibi çıkacak.

★

Mustafa Kemal Atatürk'ün doğa sevgisini, hayvan sevgisini, kitap sevgisini, anne sevgisini, çocukluğunu, öğrenciliğini, temizlik alışkanlıklarını, yeme

içme alışkanlıklarını, sporla ilişkisini, kültür sanatla ilişkisini “anaokulu seviyesi”nde anlatıyoruz… Çocuklarımız tarihte ilk kez Atatürk'le “arkadaş” olarak tanışacaklar.

★

8-14 yaş grubu çocuklarımız için, onların rahat okuma ve kavrama seviyelerine indirgenmiş baskısı olacak… Sömestrde çıkacak.

★

Koleksiyon değeri taşıyan, sadece 1881 adetle sınırlı tutacağımız, numaralı, çok özel versiyonu olacak. Olağanüstü talep var. Kimseye torpil yapmamak için başka çare bulamadık… Kırmızı Kedi internetten duyuru yapacak, ilk başvuran 1881 kişiye vereceğiz.

★

Sadece kitap olarak bırakmayacağız.

2019'da belgesel filmi çıkacak.

150 Atatürkçü yurtsever tarafından seslendirilecek, iki bin civarında fotoğraf ve görüntüden oluşacak. CD halinde saklayabileceksiniz.

★

Belgeselin de İngilizce versiyonunu planlıyoruz.

İnternet üzerinden uluslararası dolaşıma sokacağız.

Güney Afrikalı da izleyecek, Yeni Zelandalı da.

★

Edirne'den Erzurum'a, Çanakkale'den Artvin'e, Aydın'dan Mersin'e, Samsun'dan Malatya'ya, Denizli'den Trabzon'a, Ordu'dan Adana'ya 30'dan fazla şehrimizde imza günü planlıyoruz.

Almanya'dan İngiltere'ye, Çin'den ABD'ye imza günü planlıyoruz.

★

Zübeyde hanımın vasiyeti gereği, sosyal sorumluluk kapsamında, Darüşşafaka öğrencilerine katkı sağlamayı planlıyoruz.

★

Kaderin cilvesi olsa gerek, Mustafa Kemal kitabını yazmaya 2008'de karar verdim, yayıncısı Kırmızı Kedi de 2008'de kuruldu.

Aslına bakarsanız, Kırmızı Kedi'nin kuruluş amacı da aynıydı.

2008'den bu yana, meydanı karşıdevrimcilere bırakmamak için mücadele ediyor.

★

Mustafa Kemal kitabı, Kırmızı Kedi'nin 1000'inci kitabı.

★

Kırmızı Kedi'nin sahibi Haluk Hepkon'a tüm Atatürkçüler adına yürekten teşekkür ederim. Tarihte görülmemiş bir fedakarlıkla, tarihte görülmemiş bir maliyeti göğüslüyor.

Mustafa Kemal kitabının Çin'den ABD'ye Azerbaycan'dan Almanya'ya İngiltere'ye kadar, tüm dünyadaki kitabevlerinde yeralması için insanüstü gayret sarfediyor, dünya çapında prestijli yayınevleriyle uluslararası angajmanlar yapıyor.

Haluk utanır ama ben söyleyeyim, para kazanmayı boşver, bu proje için harcanan parayla üç yayınevi daha kurulur!

★

Kırmızı Kedi'nin satış ve pazarlama direktörü Salih Yavuz'un şahsında, editöründen grafikerine matbaa işçisinden şoförüne, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim.

Kendi özel yaşamlarını bile ihmal ederek çalıştılar, memleketin en ücra köşelerine bile aynı gün aynı saatte ulaşabilmesi için, kitap yayıncılığı tarihinde görülmemiş bir organizasyon ağı kurdular.

★

Bu proje…

Gençliğe Hitabe'den aldığımız görevle, boynumuzun borcudur.

★

Mustafa Kemal düşüncesine her zamankinden fazla ihtiyacımız var.

Çocuklarımızı Mustafa Kemal'le tanıştırma yükümlülüğümüz var.

Çocuklarımıza Mustafa Kemal'in ideallerini öğretmeye, anlatmaya her zamankinden fazla mecburiyetimiz var.

★

Mustafa Kemal aydınlanmasını bizden sonraki nesillere aktarma sorumluluğumuz var.

★

İstedikleri kadar unutturmaya, silmeye çalışsınlar…

Bu toprakları vatan olarak benimsemiş her yurtsever ailenin kütüphanesine, okuma yazmayı söken her öğrencimizin çantasına, umudumuz olarak dünyaya gelen her bebeğimizin kundağına Mustafa Kemal'in kitabını bırakacağız.

Buna kararlıyız.

★

Çünkü, Türkiye'nin kurtuluş reçetesi…

Mustafa Kemal'in hayat hikayesidir.