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Arnavutluk’ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha! Son depremler

Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 6.4 büyüklüğündeki depremde yerel kaynaklardan edinilen bilgiye 27 kişi hayatını kaybetmişti.

18:33 -
Haberler Dünya
Arnavutluk’ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha! Son depremler

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, merkez üssü Adriyatik denizi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.

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Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarının güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine durdurulduğu kaydedildi.

Dünkü depremde şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti. Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

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Dıraç şehri ve Thumane ilçesinin çevresinde kurulan 148 çadıra 2 bin 150 kişinin yerleştirildiği belirtildi.

Arnavutluk’ta dün meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazı altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgede Türk kurum ve kuruluşlarının yardımları sürüyor. ( Furkan Abdula – Anadolu Ajansı )

Bu arada, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, deprem nedeniyle ulusal yas ilan ederken, depremden etkilenen Tiran ve Dıraç'ta 30 günlük olağanüstü hal ilan edileceği duyuruldu.

TÜRKİYE’DE SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

AA

Arnavutluk Boğaziçi Üniversitesi deprem Sağlık son depremler
Son güncelleme: 18:48 27.11.2019
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