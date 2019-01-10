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Dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Dünyanın en zengin adamı boşanıyor

Kurduğu Amazon ile Silikon Vadisi'nin en zengin ve nüfuz sahibi ismi olan Jeff Bezos ve 25 yıllık eşi Mackenzie Bezos boşanıyor... Boşanmanın ardında ise bir skandal yattığı ortaya çıktı. Çiftin evliliklerini sonlandırma sebebi olarak bir derginin Jeff Bezos ile bir süredir birlikte olduğu ortaya çıkan eski sunucu Lauren Sanchez ile fotoğraflarını basacak olması.

Sozcu.com.tr
android-time 08:16
Haberler Dünya
Dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Dünyanın en zengin adamı boşanıyor
Kurduğu Amazon ile Silikon Vadisi'nin en zengin ve nüfuz sahibi ismi olan Jeff Bezos ve 25 yıllık eşi Mackenzie Bezos boşanıyor... Boşanmanın ardında ise bir skandal yattığı ortaya çıktı. Çiftin evliliklerini sonlandırma sebebi olarak bir derginin Jeff Bezos ile bir süredir birlikte olduğu ortaya çıkan eski sunucu Lauren Sanchez ile fotoğraflarını basacak olması.

140 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin isimlerinden biri olan ve dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Amazon.com’un sahibi olan Jeff Bezos, 25 yıllık eşi MacKenzie Bezos ile yollarını ayırıyor. Bugün resmi olarak duyurulan gelişme dünya basınına bomba gibi düşerken boşanmanın detayları da bir hayli ilgi çekici.

Bezos'un aşk yaşadığı Sanchez kariyerine sunuculuk yaparak başlamıştı.

Bezos’un aşk yaşadığı Sanchez kariyerine sunuculuk yaparak başlamıştı.

Jeff Bezos’un yaklaşık 8 aydır eşini aldattığı ortaya çıkarken, başarılı iş insanının eskiden Fox 11’de sunuculuk yapan ve Hollywood’un önde gelen yetenek avcılarından biriyle evli olan Lauren Sanchez’le birlikte olduğu açıklandı. Trump’a yakınlığıyla bilinen Enquirer dergisinin Bezos ile 49 yaşındaki Sanchez arasında yaşadığı aşkı ifşa edeceğini duyurmasının ardından çiftin böyle bir açıklama yoluna gittiği belirtildi.

Eşiyle sık sık davetlerde boy gösteren Bezos en son senatör John McCain'in cenaze töreninde kamera karşısına geçmişti.

Eşiyle sık sık davetlerde boy gösteren Bezos en son senatör John McCain’in cenaze töreninde kamera karşısına geçmişti.

Daily Mail’e konuşan kaynaklar ise Bezos’un eşinin 8 ay önce bu kaçamağı öğrendiğini ve buna izin verdiğini dile getirdi. Derginin iddialarının ayyuka çıkmaması durumunda bu ilişkiye onay vereceği de konuşulan iddialar arasında.

Enquirer, çiftin birbirlerine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini ve bunları yayınlama kararı aldığını duyurdu.

Enquirer, çiftin birbirlerine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini ve bunları yayınlama kararı aldığını duyurdu.

1993 yılında evlenen çiftin boşanma süreci de büyük bir merak konusu. Zira 140 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Bezos ile eşinin bu parayı nasıl bölüşeceği henüz bilinmiyor. Bezos çiftinin 3 oğlu ve evlatlık bir kızları bulunuyor.

HAFTA SONU BİR ARAYA GELDİLER

Bezos, açıklamayı Twitter hesabından duyurdu.

Bezos, açıklamayı Twitter hesabından duyurdu.

EŞİ YILDIZLARIN MENAJERİYDİ
Sanchez ile Bezos en son Golden Globe sonrasında Amazon’un düzenlediği partide bir araya gelmişti.

New York Times'ın servis ettiği fotoğrafta ise Sanchez ile Bezos'un hafta sonu gerçekleşen Altın Küre ödülleri sonrasında düzenlenen Amazon'un partisine katıldığı görülüyor.

New York Times’ın servis ettiği fotoğrafta ise Sanchez ile Bezos’un hafta sonu gerçekleşen Altın Küre ödülleri sonrasında düzenlenen Amazon’un partisine katıldığı görülüyor.

Sanchez, 2012 yılında Hollywood’un önde gelen yetenek avcılarından Patrick Whitesell ile evlenmişti. Çiftin 2 çocuğu bulunurken, bu gelişmenin ardından henüz çift tarafından bir açıklama yapılmadı. Matt Damon, Christian Bale, Kevin Costner, Hugh Jackman ve birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Whitesell’in Bezos ile yakın arkadaş olduğu da biliniyordu.

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Son güncelleme: android-time 08:5010.01.2019
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