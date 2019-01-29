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Guaido için ülkeden çıkış yasağı ve mal varlıklarına el konması kararı istendi

ABD'nin Venezuela'daki yeni devlet başkanı olarak tanıdığı Juan Guaido'ya karşı soruşturma açmak istediğini duyuran Başsavcı Tarek Saab, Yüksek Mahkeme'ye, "Ülkeden çıkış yasağı getirip mal varlıklarına el koyma" çağrısında bulundu.

20:08 -
Haberler Dünya
Guaido için ülkeden çıkış yasağı ve mal varlıklarına el konması kararı istendi

ABD’deki Venezuela’nın mal varlıklarının kontrolünün Başkan Donald Trump’ın ‘Geçici Devlet Başkanı’ olarak tanıdığı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’ya verilmesinin ardından Venezuella Başsavcısı Tarek Saab harekete geçti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Yüksek Mahkeme’den Guaido için ülkeden çıkış yasağı ve mal varlıklarına el koyma talep eden Saab, Venezuela’nın yurt dışındaki mal varlıklarına el konulması ve Guaido’nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesinin çevresindeki şiddet olayları üzerinden mahkemenin soruşturma başlatması gerektiğini belirtti.

Daha önce Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, “ABD diplomatlarına ya da Venezuela demokratik lideri Juan Guaido’ya yönelik herhangi bir saldırıya ‘ciddi bir karşılık’ verilecek” açıklamasını yapmıştı.

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Son güncelleme: android-time 20:09 29.01.2019
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