Guaido için ülkeden çıkış yasağı ve mal varlıklarına el konması kararı istendi

ABD’deki Venezuela’nın mal varlıklarının kontrolünün Başkan Donald Trump’ın ‘Geçici Devlet Başkanı’ olarak tanıdığı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’ya verilmesinin ardından Venezuella Başsavcısı Tarek Saab harekete geçti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Yüksek Mahkeme’den Guaido için ülkeden çıkış yasağı ve mal varlıklarına el koyma talep eden Saab, Venezuela’nın yurt dışındaki mal varlıklarına el konulması ve Guaido’nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesinin çevresindeki şiddet olayları üzerinden mahkemenin soruşturma başlatması gerektiğini belirtti.

Daha önce Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, “ABD diplomatlarına ya da Venezuela demokratik lideri Juan Guaido’ya yönelik herhangi bir saldırıya ‘ciddi bir karşılık’ verilecek” açıklamasını yapmıştı.