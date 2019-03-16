Sarı yeleklilerin eylemi 4’üncü ayını doldurdu! Durmaya niyetleri yok

Fransa’da haftalardır aralıksız süren sarı yeleklilerin eylemleri, son yılların en uzun süren gösterileri oldu. Sarı yelekliler, hükümetten protesto ettikleri koşulların düzeltilmesini ve halkın ekonomik sorunlarını çözebilecek adımların atılmasını bekliyor.

Ülkede son haftalarda eylemlere katılanların sayısının azalması dikkati çekti. Gösterilerin başladığı 17 Kasım 2018'de 290 bine yakın kişi sokaklara çıkarken, bu sayı geçen hafta yaklaşık 28 bin olarak tespit edildi.

Katılım haftalar ilerledikçe azalsa da eylemciler bugün başta başkent Paris olmak üzere yine sokaklara çıktı. Binlerce gösterici ellerinde pankartlar ve meşalelerle caddeleri doldururken, zaman zaman önlem alan polislerle de gerginlik yaşadı.

ULUSLARARASI TOPLUMUN GÖZÜ FRANSA’DA

Öte yandan protestolara katılanların sayısını artırmayı ve hareketi yeniden canlandırmayı hedefleyen Sarı yeleklilerin liderlerinden Priscillia Ludosky ve Jerome Rodrigues açıklamalarda bulundu.

Ludosky, sarı yelekliler hareketinin büyüdüğünü ve 4 ayda önemli mesafeler katettiklerini belirterek, “Gösteriler devam edecek. Sokaklarda olduğumuzu göstermek önemli” dedi.

Hareketle beraber birçok derneğin oluştuğunu ve bazı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ludosky, “Gösterilerde aşırı biber gazı kullanımı ve polis şiddeti var. Birçok soruşturma devam ediyor. Özellikle polisin göstericilere orantısız şiddet uyguladığı durumlar söz konusu. Bu nedenle eylemlerde özgür hareket edemiyoruz. Hükümetin güçlü adımlar atması halinde insanlar eylem düzenleyerek değil, farklı şekillerde mücadele edebilir. Hükümetin yapması gereken ama yapmadığı birçok şey var” ifadelerini kullandı.

Fransa’nın gösterilerde eylemcilere karşı uygulanan baskı ve şiddet nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) tarafından uyarıldığını anımsatan Ludosky, “Fransa Cumhurbaşkanı’na “ülkemizin sorunlarıyla değil kendi ülkenin sorunlarıyla ilgilen” diyen bazı ülkeler oldu. Fransa’nın diğer ülkelere karşı bu tutumu dikkati çekiyor. Uluslararası toplumun gözleri Fransa’da” diye konuştu.

DİNLEYENE KADAR DEVAM

Paris’teki bir gösteride biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu bir gözünü kaybeden Rodrigues ise, “Hükümet bizi dinleyene kadar gösteriler devam edecek. Hükümet, 4 ayda taleplerimize cevap vermek yerine bizi susturmak ve korkutmak için polisi kullanarak daha çok bize baskı uyguladı” dedi.

Ulusal Mecliste onaylanan ve eylemcilere karşı sert cezalar öngören yasa tasarısına da tepki gösteren Rodrigues, şöyle konuştu:

“Eylemcilere sert cezalar öngören yasa tasarısı bizim gösteri özgürlüğümüzü kısıtlayan bir tasarıdır. Bu tür yasaları hızlı bir şekilde oylayabiliyorlar ancak biz 4 aydır daha insani şartlarda yaşamak için taleplerimize cevap bekliyoruz.”

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400’den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.