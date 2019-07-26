Son dakika: Flaş… ABD yaptırım olmaması için şartı açıkladı

İngiliz Reuters haber ajansına göre; iki partiden de vekiller, güçlü bir yanıt görmek istediklerini söylese de Trump’ın partidaşları Cumhuriyetçiler, daha büyük oranda ihtiyat gösterdi.

Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Jim Rishc, Trump’ın salı günü Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray’da yaptığı toplantıyı hatırlatarak, “hararetli tartışmaların yaşandığını fakat bir sonuca varılmadığını” ifade etti.

Risch, “Çok uzun zamandır Türkiye’nin S-400’lere sahip olmasının kabul edilemeyeceğini söylüyordum. Bu noktada duruyorum. Şimdi bu neye dönüşecek? İlerleyip nasıl olacağını görelim” dedi.

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Bazı vekiller ise Suriye ve Irak ile ilişkilerde kilit oyuncu olan Türkiye ile ilişkileri bozmamanın gerekli olduğuna dikkat çekti.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nin Cumhuriyetçi Üyesi Mac Thornberry, “Türkiye çok önemli bir ülke ve çok önemli bir NATO müttefikidir ve olmaya devam edecektir. Onlarla yapacağımız çok şey var. Yani mesaj göndermek istiyorsunuz fakat onları sonsuza dek yabancılaştırmak istemiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

DEMOKRATLAR DAHA ISRARCI

Demokratlar ise Başkan Trump’ın CAATSA’ya (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlarla Yoluyla Mücadele Yasası) saygı göstermesi gerektiğini savunuyor.

Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin Demokrat Başkanı Bob Menendez, Reuters’a verdiği demeçte, “Yasa açık” ifadesini kullandı.

Bir diğer Demokrat Senatör Jeanne Shaheen de “CAATSA’nın ağırlığı olduğunu diğer ülkelere göstermek önemli” dedi.

ABD’li vekillerin yaz tatilinden döneceği 9 Eylül’e kadar Türkiye ile ilgili herhangi bir yasal işlem yapılmasının beklenmediği ifade ediliyor.

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‘AKTİVE EDİLMEZSE YAPTIRIM OLMAZ’

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuya ilişkin Bloomberg televizyonuna kritik bazı açıklamalar yaptı. Pompeo, Bloomberg’den Kevin Cirilli’ye verdiği röportajında şunları söyledi:

“Türklere S-400’ün aktive edilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkça belirttik. F-35 programını engelleyerek zaten bir adım attık. Daha fazla yaptırımlar da olabilir ancak asıl istediğimiz S-400’lerin operasyonel olmaması. Bizim amacımız bu; Türklere aylardır bunun F-35 ile uyumlu olmadığını söylüyoruz. Bazı parçaları alıyorlar ancak bu kararı gözden geçirmelerini istiyoruz.”

Pompeo’nun bu sözleri basında yer almadan hemen önce, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın Başkan Donald Trump’ın talebi üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu aradığı iddia edildi. Graham’ın mevkidaşına “S-400 hava savunma sisteminin operasyonel kılınmaması halinde yaptırımların uygulanmayacağını söylediği” öne sürüldü.

ABD merkezli Defense One dergisinin kıdemli ulusal güvenlik muhabiri Katie Bo Williams’e konuşan Lindsey Graham şunları söyledi:

“Eğer S-400’ü aktive etmezlerse yaptırımların uygulanması için bir sebep yok. Benim umudum Türkiye’yi sistemi aktive etmemeye ikta etmek; çünkü bu ilişkiler için çok zarar verici bir gelişme. Türkiye’ye S-400’ü bir kenara bırakalım ve serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlayalım teklifinde bulundum.”