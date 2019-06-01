Rusya’da TNT fabrikasında patlama

Rus Russia Today yayın organına yansıyan habere göre; patlamalar öyle şiddetliydi ki 15 kilometre mesafedeki Bogorodsk şehrinden bile duyuldu.

Dzerjinsk şehrinde yaşayanlar, patlamaların ardından dev bir duman bulutunu yansıyan fotoğraflarını sosyal medyaya yükledi.

Bölgede bulunanlar, patlamanın şok dalgaları nedeniyle çevredeki binaların camlarının kırıldığını bildirdi.

Yetkililere göre; patlamalara “fabrika içindeki teknolojik süreçlerde yaşanan ihlâller” yol açmış olabilir.

Patlamaların, fabrikanın TNT üreten bölümünde gerçekleştiği ve binanın tamamen yerle bir olduğu belirtildi.

Fabrika yönetimi, patlama sonrası çıkan yangında ölen olmadığını ve tüm işçilerin tahliye edildiğini açıkladı.