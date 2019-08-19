Son dakika… Suriye’de Türk askeri konvoyuna saldırı: Üç sivil hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, 9 No’lu gözlem noktasının güvenliğinin sağlanması için sabah 05.30’da Rusya’ya bilgi verilerek bölgeye bir kuvvet gönderildiğini açıkladı.

Konvoya 08.55’te bir hava saldırısının düzenlendiği belirtilirken, saldırıda konvoy bölgesinde bulunan üç sivilin öldüğü, 12 sivilin ise yaralandığı açıklandı.

Bakanlık açıklamasında Rusya’ya yönelik şu ifadeler yer aldı:

“İdlib bölgesinde Rusya Federasyonu ile yapılan mevcut mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak rejim tarafından gerçekleştirilen ve sivil/masum insanlara büyük zararlar vererek giderek insanlık dramına dönüşen operasyonlar, Rusya Federasyonu makamlarına yapılan tüm uyarılara rağmen devam etmektedir.”

Milli Savunma Bakanlığı, “Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki işbirliği ve diyaloğa aykırı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz, meşru müdafaa haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını bekliyoruz” ifadelerini de kullandı.

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SABAH SAATLERİNDE SANA DUYURDU

Suriye resmi ajansı SANA, sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını duyurmuş ve Türk askeri konvoyunun İdlib’in Han Şeyhun bölgesine doğru ilerlediğini öne sürmüştü.

Bu gelişmenin hemen ardından İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun Türk konvoyu yakınlarına havadan saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Suriye Dışişleri açıklamasında, Türkiye’ye yönelik sert ifadeler yer almıştı. Bakanlık “Bu saldırgan tutum Suriye ordusunun, terörist kalıntılarını avlama kararlılığını etkilemeyecektir” denilmişti.