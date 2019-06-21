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Son dakika… Trump’tan İran saldırısı iddialarına zehir zemberek açıklama

ABD ile İran arasında yaşanan gerilim devam ederken ABD Başkanı Donald Trump çok sert bir açıklama yaptı. Trump, "Başkan Obama İran ile korkunç bir anlaşma yapmıştı. 150 milyar dolar vermiş ve 1.8 milyar dolar nakit vermişti. İran çok büyük sıkıntı içindeydi ve bu para onları kurtardı. İran bize teşekkür etmek yerine 'ABD'ye ölüm diye hakaret etti. Bu anlaşmadan çıktım ve kuvvetli bir yaptırım uyguladım. Ben göreve geldiğimden beri daha güçsüz bir ülkeler. İran'a saldırıyı durdurdum çünkü orantısız olacaktı. İran konusunda acelem yok" dedi.

16:08 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’tan İran saldırısı iddialarına zehir zemberek açıklama

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Son güncelleme: android-time 16:11 21.06.2019
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