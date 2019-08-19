2019 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre KYK yurt başvuruları 19 Ağustos günü başlayacak ve 26 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Başvurular KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet uzantısı ile yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Sevgili öğrenciler T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları 19 Ağustos’ta başlıyor. 26 Ağustos’a kadar başvurularınızı “Dijital Türkiye” (e-Devlet) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.” denildi.

KYK, burs ve kredi başvurularını ise önümüzdeki günlerde ayrıca alacak.

E-DEVLET KYK YURT BAŞVURU EKRANI

KYK YURT BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet kapısına giriş yapabilmek için şifreye ihtiyacınız var. Eğer bu şifreyi ilk kez almak istiyorsanız herhangi bir PTT'ye başvurmalısınız. Yukarıdaki linki tıkladıktan sonra TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın ve sonra formu doldurun ardından kaydedin.

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.